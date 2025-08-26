Notícias ao Minuto
Décadas! Líderes mundiais que estão há mais tempo no poder

Putin foi reeleito presidente da Rússia, mas há quanto tempo ele está no poder?

26/08/2025 16:24

Mundo

Chefes de estado

Não é fácil ser presidente ou primeiro-ministro. Tornar-se um líder mundial pode ser algo bastante complicado, mas o que é ainda mais difícil? Manter-se no poder. Contudo, esses chefes de governo ou de estado não parecem nada preocupados em perder o emprego. Esses políticos são figuras poderosas que governam (ou lideraram) seus países por décadas e não parecem estar indo a lugar nenhum (pelo menos não tão cedo). Vladimir Putin, que foi reeleito presidente da Rússia, está há muitos anos no comando do país - a mãos de ferro. Mas você sabe dizer quanto? 

 

Clique na galeria e conheça os líderes mundiais que estão há mais tempo no poder e as 'durações' de seus mandatos.

