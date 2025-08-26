Austrália acusa Irã de orquestrar ataques no país e expulsa embaixador

© Getty

Nesta terça-feira (26), o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirmou que o Governo iraniano, comandado pelo líder supremo Ali Khamenei, está por trás de ataques antisemitas no país contra a comunidade judaica e anunciou a expulsão do embaixador iraniano em Camberra.

Albanese afirmou que o Irã está por trás dos ataques à sinagoga Adass Israel, em Melbourne, e ao restaurante Continental Kitchen, em Sydney, e que provavelmente também dirigiu outras ações em solo australiano.

O líder australiano disse que os serviços secretos australianos ligaram o Irã a estes dois ataques ataques.

"A ASIO [Australian Security Intelligence Organisation] reuniu informações credíveis suficientes para chegar a uma conclusão profundamente perturbadora. O Governo iraniano dirigiu pelo menos dois desses ataques. O Irã tentou disfarçar o envolvimento, mas a ASIO avalia que esteve por trás dos ataques", disse Albanese aos jornalistas.

Para Albanese, "estes foram atos de agressão extraordinários e perigosos orquestrados por uma nação estrangeira em solo australiano".

"Foram tentativas de minar a coesão social e semear a discórdia na nossa comunidade", acrescentou.

A Austrália deu ao embaixador e a três outros diplomatas iranianos sete dias para deixarem o país, indicou a ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, em coletiva de imprensa.

A Austrália vai legislar a denominação da Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irã, como uma organização terrorista, disse ainda Albanese.