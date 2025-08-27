EUA: homem é preso pela 2ª vez por perseguir e cheirar mulheres

© Facebook

Um homem registrado como predador sexual foi preso pela segunda vez, em um mês, nos EUA. Calese Carron Crowder, de 38 anos, e natural de Glendale, foi detido na última quarta-feira, onde ficou em uma delegacia aguardando ser apresentado à Justiça.

O seu crime? Perseguir mulheres para cheirar... as nádegas delas.

Calese Crowder foi detido pela primeira vez no final de julho, quando a polícia recebeu um alerta para um homem que estaria perseguindo uma mulher dentro da loja 'Nordstrom Rack'. O homem acabou sendo preso do lado de fora da loja.

Em um comunicado feito na ocasião, a polícia detalhava que "enquanto estava na seção feminina, o suspeito foi visto seguindo uma cliente, agachando-se perto dela e protagonizando um comportamento obsceno, cheirando indevidamente as suas nádegas".

Na última semana, Calese foi flagrado adotando o mesmo comportamento, acabando por ser preso, sem a possibilidade de ser libertado sob fiança.

Crime tornou-se público em 2023

Calese já seria conhecido por este seu hábito estranho depois de em 2023 uma mulher ter conseguido filmá-lo cheirando as suas nádegas.

Michaela Witter filmou o homem enquanto estava em uma livraria. A mulher percebeu o comportamento estranho do homem e decidiu colocar o seu celular para gravar o momento.

Nele, é possível ver o homem se agachando perto das pernas de Witter e se aproximando, enquanto ela finge estar distraída. O vídeo, compartilhado na conta de TikTok de Michaela, e que pode rever acima, teve milhões de visualizações.

Homem tem registo criminal cheio

Calese é um nome bem conhecido da polícia da California tendo no seu currículo um vasto leque de crimes

As autoridades afirmam que Crowder é um agressor sexual registado com "um histórico documentado de prisões semelhantes por conduta obscena". Para além disso, é também conhecido por vários crimes de furto e roubo.