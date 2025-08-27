Trump esquece brigas e comemora noivado de Taylor Swift: "Fantástica"

© Andrew Harnik/Getty Images

Apesar de ser um conhecido crítico de Taylor Swift, o presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu parabenizar a cantora e o namorado, o atacante dos Kansas City Chiefs Travis Kelce, depois de o casal ter anunciado o noivado, nesta terça-feira (26). O magnata adotou, inclusive, um tom conciliatório, ao apontar que a artista “é uma pessoa fantástica”.

“Bem, desejo-lhes muita sorte. Acho que ele é um ótimo jogador, acho que ele é um ótimo rapaz. Acho que ela é uma pessoa fantástica, por isso desejo-lhes muita sorte”, disse, quando questionado por uma jornalista, no decorrer de uma reunião na Casa Branca.

Mas, vale lembrar, a retórica de Trump foi outra em setembro do ano passado, durante a campanha para as eleições presidenciais norte-americanas. Na época, o magnata mostrou haver ‘Bad Blood’ [hostilidade, em português] entre ele e Taylor Swift, que se posicionou ao lado dos democratas Kamala Harris e Tim Walz.

“ODEIO A TAYLOR SWIFT!”, escreveu o magnata, na Truth Social, a 15 de setembro de 2024.

Estas declarações foram proferidas depois de a artista ter revelado que votaria na candidata democrata nas eleições de 5 de novembro, pouco depois do final do debate entre a ex-vice-presidente e o atual chefe de Estado.

“Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições presidenciais de 2024. […] Penso que ela é uma líder talentosa e de pulso firme e acredito que podemos fazer muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos”, escreveu a estrela da pop, em uma declaração que assinou com "mulher sem filhos e com gatos", face às críticas do então candidato republicano a vice-presidente, JD Vance, às mulheres que não são mães.

Inicialmente, contudo, Trump assegurou que não estava afetado pelo apoio de um dos maiores nomes do mundo da música aos seus adversários, tendo contado que não era “fã da Taylor Swift”.

“Gosto mais da Brittany [Mahomes]. Gosto mais dela do que da Taylor e ela é a mulher de um 'quarterback' incrível. Acho que ela é incrível", disse, referindo-se à esposa de Patrick Mahomes, dos Kansas City Chiefs, colega e melhor amigo de Travis Kelce.

Mais recentemente, em maio deste ano, Trump voltou a alfinetar a cantora: “Alguém reparou que, desde que eu disse ‘ODEIO A TAYLOR SWIFT’, ela deixou de ser ‘BOA’?”

Destaca-se que a rivalidade unilateral de Trump para com Taylor Swift iniciou-se em 2018, quando a cantora apoiou o candidato democrata ao Senado Phil Bredesen, ao invés da republicana Marsha Blackburn, no Tennessee.

“Tenho a certeza de que Taylor Swift não sabe nada. Agora gosto 25% menos da música da Taylor, OK?”, disse o chefe de Estado, na altura.

Já no documentário da Netflix 'Miss Americana', que estreou em 2020, a artista lamentou não ter se manifestado contra Trump durante as eleições de 2016.

Note-se ainda que Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o noivado na terça-feira, ao fim de dois anos de namoro. “A professora de inglês de vocês e o professor de educação física vão se casar”, escreveu a artista, na rede social Instagram.