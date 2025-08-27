Europa bate recorde de doenças transmitidas por mosquitos

© <p>Shutterstock </p>

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças alerta que a proliferação de doenças transmitidas por mosquitos em todo o continente deve se tornar o "novo normal", com a chegada de um calor prolongado e mais intenso à região. O verão é tradicionalmente a estação dos mosquitos, mas um aumento nos casos relatados de vírus do Nilo Ocidental, chikungunya e dengue em meados de 2025 está alarmando cientistas da saúde e do clima. Essas são doenças potencialmente mortais que podem se tornar endêmicas na Europa, e não há cura ou vacinas para nenhuma delas. Algumas delas já castigam o Brasil há muito tempo.

Clique na galeria a seguir e saiba mais sobre os mosquitos que causam preocupação em todo o continente.

