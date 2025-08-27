Professor 'acaba' aula após anúncio do noivado de Taylor Swift e viraliza

© Reprodução utksocialmedia/Instagram

Um professor da Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, protagonizou um momento inusitado ao brincar com a notícia do noivado de Taylor Swift e Travis Kelce, anunciada na última terça-feira (26). O vídeo gravado em sala de aula viralizou rapidamente nas redes sociais.

Nas imagens, o professor Matthew Pittman pede que os alunos deixem a aula mais cedo para “processar” a novidade.

“A Taylor e o Travis acabaram de ficar noivos”, disse ele.

“Diante dessa informação, eu não consigo me concentrar, e vocês também não vão conseguir. A aula está cancelada, podem sair. Precisamos de tempo para digerir isso”, completou.

Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado A cantora e o atleta estão juntos, oficialmente, desde outubro de 2023 Folhapress | 22:20 - 26/08/2025

Logo em seguida, um aluno corre para a porta e os demais pegam suas mochilas, deixando a sala rapidamente.

O vídeo acumula milhares de curtidas no Instagram e muitos comentários de internautas que entraram na brincadeira: “E assim, ele virou o professor favorito”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Merece um convite para o casamento”.

Mais tarde, Pittman confirmou que tudo não passou de uma encenação. Ele explicou, segundo o New York Post, que acreditava que o anúncio do noivado seria, possivelmente, a publicação mais compartilhada da história das redes sociais. E não estava errado: o post feito na página oficial da cantora somou 14 milhões de curtidas apenas na primeira hora e se tornou o mais repostado da plataforma, de acordo com um representante do Instagram.

Todos os namorados de Taylor Swift e o triste desabafo de um ex A lista atualizada dos homens que inspiraram grandes sucessos da estrela da música! Notícias Ao Minuto | 11:48 - 27/08/2025

O casal anunciou o noivado no Instagram após dois anos de relacionamento, com a legenda: “A sua professora de inglês e o seu professor de educação física vão casar”.

Taylor Swift e Travis Kelce se conheceram em julho de 2023, quando o jogador de futebol americano assistiu a um show da artista no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Na ocasião, ele tentou entregar pessoalmente uma pulseira com seu número de telefone, mas acabou pedindo ajuda à equipe da cantora. Pouco depois, Taylor entrou em contato com ele por telefone, após ouvir no podcast do atleta que ele gostaria de conhecê-la.

Leia Também: Trump esquece brigas e comemora noivado de Taylor Swift: "Fantástica"