Ataque a tiros deixa pelo menos três mortos e 20 feridos em Minnesota

© Richard Tsong-Taatarii/The Minnesota Star Tribune via Getty Images

Pelo menos três pessoas morreram, incluindo o atirador, e 20 ficaram feridas, no tiroteio ocorrido numa escola católica de Minneapolis, no estado norte-americano do Minnesota, esta quarta-feira (27). A informação foi divulgada por fontes do Departamento de Justiça, citadas pela imprensa norte-americana.

Sabe-se ainda que cinco vítimas do tiroteio foram transferidas para um hospital pediátrico, segundo informou um porta-voz do hospital ao Washington Post.

O atirador, cuja identidade ainda não é conhecida, também morreu. O suspeito, que se suicidou com um tiro, teria usado uma arma semiautomática.

O governador do Minnesota, Tim Walz, disse estar "rezando" pelas "crianças e professores, cuja primeira semana de aulas foi marcada por este terrível ato de violência".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já reagiu na sua rede social, Truth Social, afirmando ter sido informado do "trágico ataque" e assegurando que o FBI (Departamento Federal de Investigação, serviços secretos internos de informações e segurança norte-americanos) "respondeu rapidamente e se encontra no local".

"Por favor, acompanhem-me numa oração por todos os afetados", concluiu Trump.

No local, os pais estão reunidos em lágrimas e, alguns deles, seguram as crianças levando-as para longe do estabelecimento escolar, que é frequentado por alunos do pré-escolar até ao 8.º ano.

[Notícia em atualização]

Leia Também: Ataque russo deixa 100 mil sem luz na Ucrânia; Kiev atinge oleoduto