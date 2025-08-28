Ataque russo em Kiev deixa 8 mortos, incluindo uma criança, diz Zelensky

© Nexta

O número de mortos em um ataque massivo realizado pela Rússia em Kiev subiu para oito, informou nesta quinta-feira (28) o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Entre as vítimas está uma criança. O líder ucraniano voltou a pedir novas sanções contra Moscou.

“Equipes de resgate estão retirando os escombros de um prédio residencial após mais um ataque russo contra nossas cidades e comunidades. Tragicamente, já temos pelo menos oito mortos confirmados, incluindo uma criança. Minhas condolências às famílias”, escreveu Zelensky no X (antigo Twitter).

Segundo ele, a ofensiva é “uma resposta clara” a quem defende cessar-fogo e negociações. “A Rússia escolhe mísseis em vez de diálogo, escolhe continuar matando em vez de encerrar a guerra”, afirmou.

O presidente pediu “novas sanções duras” e responsabilizou Moscou por “cada ataque e cada dia desta guerra”. Zelensky disse ainda esperar reações da China e da Hungria, cobrando posicionamentos firmes diante da morte de crianças.

O ministro do Interior, Ihor Klymenko, havia informado que duas crianças estavam entre os mortos e que pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. As equipes de resgate continuam buscando sobreviventes sob os escombros.

De acordo com Tymur Tkachenko, chefe da administração municipal de Kiev, drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos foram lançados, atingindo cerca de 20 locais em sete distritos da capital. Quase 100 prédios foram danificados, incluindo um shopping no centro da cidade.

Este é o primeiro grande ataque combinado da Rússia contra Kiev desde o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, ocorrido no início de agosto, para discutir o fim da guerra na Ucrânia.