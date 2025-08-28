Magoada, filha de Gisèle Pelicot diz que não vê a mãe como "um ícone"

© CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images

Caroline Darian, filha de Gisèle Pelicot, declarou em entrevista ao jornal The Telegraph que cortou relações com a mãe após o julgamento que ganhou repercussão mundial no ano passado.

Gisèle ficou conhecida por denunciar que foi drogada e abusada sexualmente durante mais de duas décadas pelo próprio marido, Dominique Pelicot, que organizava os crimes envolvendo dezenas de homens. Apesar de ter comovido a opinião pública, a filha afirma não enxergá-la como um ícone.

Segundo Caroline, a ruptura aconteceu quando, durante o julgamento, a mãe disse também ter sido vítima do pai. “Minha mãe largou minha mão naquele tribunal”, desabafou. “Durante quatro anos acompanhei minha mãe em tudo, e não foi fácil. No momento em que denunciei os abusos, ela me abandonou.”

O caso veio à tona depois que Dominique foi preso em um shopping, flagrado tirando fotos por baixo da saia de uma mulher. Com ele, a polícia encontrou centenas de imagens que comprovavam os abusos contra a esposa, inclusive registros de Caroline dormindo em roupas íntimas. A jovem testemunhou acreditar ter sido vítima também, mas Gisèle se recusou a depor sobre o assunto.

Após o julgamento, Caroline apresentou uma nova queixa contra o pai por violação, mas afirmou sentir-se magoada com a postura da mãe, que ganhou notoriedade mundial. “Ela foi transformada em um ícone, mas não para mim”, disse.

No processo em Mazan, 51 homens foram condenados por participar das violações contra Gisèle. Dominique Pelicot, de 72 anos, recebeu a pena máxima de 20 anos de prisão por violação agravada, filmagem e posse de imagens não consentidas. Ele confessou ter drogado a esposa repetidamente para que fosse violentada por desconhecidos recrutados na internet. Apesar da condenação, já declarou que não pretende recorrer.

