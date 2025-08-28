Notícias ao Minuto
Procurar

China e suas falsas cidades e monumentos europeus

A China não investe apenas em trens de alta velocidade e megacidades futuristas: o país também recria réplicas impressionantes de cidades e pontos turísticos europeus, projetados para atrair moradores, turistas e investidores. Descubra essas versões surpreendentes do Velho Continente em solo chinês

Anterior Seguinte
Galeria

31 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto
28/08/2025 13:30 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto

Mundo

China

Nas últimas décadas, a China emergiu como uma potência global. Investiu pesadamente em grandes projetos de infraestrutura e novos empreendimentos urbanos, construindo-os em tempo recorde. Apesar das suas ferrovias de alta velocidade, horizontes futuristas e megacidades sejam bem conhecidos, poucas pessoas percebem que a China também se inspirou no charme da Europa.

 

A China está recriando suas próprias versões de cidades e pontos turísticos famosos. Muitas delas foram projetadas como cidades-satélite, cuidadosamente planejadas para atrair moradores, investidores e turistas. Em alguns casos, arquitetos e planejadores dos países de origem foram contratados para garantir a autenticidade. Nesta galeria, exploramos essas réplicas fascinantes. Curioso? Clique para descobrir.

China e Rússia fazem patrulha inédita

China e Rússia fazem patrulha inédita

Ao mesmo tempo, o secretário-geral da Otan, o holandês Mark Rutte, afirmou que os dois países "se preparam para nos confrontar" e que a aliança militar ocidental precisa se preparar para a "expansão da indústria de defesa" de Moscou e Pequim.

Folhapress | 21:36 - 27/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você