China e suas falsas cidades e monumentos europeus

Nas últimas décadas, a China emergiu como uma potência global. Investiu pesadamente em grandes projetos de infraestrutura e novos empreendimentos urbanos, construindo-os em tempo recorde. Apesar das suas ferrovias de alta velocidade, horizontes futuristas e megacidades sejam bem conhecidos, poucas pessoas percebem que a China também se inspirou no charme da Europa.

A China está recriando suas próprias versões de cidades e pontos turísticos famosos. Muitas delas foram projetadas como cidades-satélite, cuidadosamente planejadas para atrair moradores, investidores e turistas. Em alguns casos, arquitetos e planejadores dos países de origem foram contratados para garantir a autenticidade. Nesta galeria, exploramos essas réplicas fascinantes. Curioso? Clique para descobrir.