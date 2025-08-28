Homem vasculha 18 toneladas de lixo para recuperar anéis de diamante da esposa

© Pixabay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jantar comum virou uma situação inesperada para Jeannine e Steve Van Ysseldyk, moradores de Mission, no Canadá. Enquanto o casal estava no restaurante, a mulher percebeu que as duas alianças -um anel de diamante de um quilate e uma fina aliança de ouro com pequenas pedras- que usava todos os dias haviam sumido.

Após vasculharem o local e não encontrarem os objetos perdidos, o casal decidiu voltar para casa e procurar pistas do que aconteceu nas câmeras de segurança. Eles então descobriram que os anéis haviam sumido um dia antes. Nas filmagens, observaram que Jeannine ainda estava com as joias durante o dia, mas à noite, quando saiu para regar as plantas, elas haviam sumido de seu dedo.

A suspeita então caiu sobre um saco de pipoca. Isso porque, na noite da gravação, a mulher carregava um saco de pipoca após voltar do cinema quando parte do lanche caiu no jardim. Ela então recolheu a sujeira e devolveu ao pacote, antes de descartar o saco no lixo orgânico.

A suspeita passou a ser de que os anéis tinham escorregado do dedo junto com a pipoca. O problema é que os resíduos já havia sido recolhido e levado ao aterro sanitário local. Decidido a recuperar os anéis, Steve foi ao local e conversou com o responsável pela unidade de compostagem, que separou cerca de 18 toneladas de restos orgânicos com uma escavadeira para que o canadense pudesse procurar.

De luvas e pá na mão, Steve passou quase uma hora revirando cascas de frutas e restos de comida até encontrar a primeira aliança dentro de parte do saco de pipoca. Mas ainda faltava o anel de diamante, que apareceu minutos depois, no restante da embalagem.

Aliviada, Jeannine comemorou em um post no Facebook. "Achei que estavam perdidas para sempre. Agora estão de volta no meu dedo", escreveu. A história foi publicada pelo marido no Reddit e viralizou nas redes sociais.