Trump vai à ONU, e Lula estará em mesmo evento que americano pela 1ª vez desde início da crise

© Eric Lee/For The Washington Post via Getty Images

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá à Assembleia Geral da ONU, em setembro, na primeira vez em que o americano e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estarão no mesmo lugar.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (28) pela secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. Segundo ela, Trump discursará no dia 23 de setembro, para quando está marcada a assembleia, em Nova York. O republicano chegará no dia anterior à cidade.

O discurso inaugural dos representantes dos países na reunião é feito pelo Brasil. Os Estados Unidos falam em seguida.

Será a primeira vez em que os dois líderes estarão no mesmo evento desde que Trump foi eleito e também depois que o presidente americano aplicou tarifas de 50% a produtos brasileiros, proibiu a entrada no país de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), e determinou sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes.

Lula e Trump se encontrariam pela primeira vez neste ano durante a cúpula do G7, realizada em maio, no Canadá. O presidente americano, porém, antecipou a volta dele para os Estados Unidos na ocasião para tratar de questões ligadas ao conflito entre Israel e Irã, e os presidentes se desencontraram.

Não havia na ocasião nenhuma reunião bilateral marcada entre os dois, mas havia a expectativa de que pudesse haver algum tipo de conversa ou que Lula mandasse um recado mais duro diante das ameaças americanas a autoridades do Brasil.