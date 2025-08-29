Notícias ao Minuto
Israel encerra corredor humanitário em Gaza

A força militar do país afirmou nas redes sociais que o anúncio ocorre após uma avaliação situacional e seguindo recomendações do escalão político israelense. "A partir de hoje às 10h, a pausa tática local na atividade militar não se aplicará à área da Cidade de Gaza, que constitui uma zona de combate perigosa."

Folhapress
29/08/2025 10:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Mundo

Gaza

(UOL/FOLHAPRESS) - O Exército de Israel encerrou nesta sexta-feira (29) o corredor humanitário na Cidade de Gaza, atingida pela fome. A força militar do país afirmou que o local agora é tratado como uma zona de combate perigosa.
Exército de Israel declara a Cidade de Gaza "uma zona de combate perigosa".

 

A força militar do país afirmou nas redes sociais que o anúncio ocorre após uma avaliação situacional e seguindo recomendações do escalão político israelense. "A partir de hoje às 10h, a pausa tática local na atividade militar não se aplicará à área da Cidade de Gaza, que constitui uma zona de combate perigosa."

Pausas permitiam a entrada de alimentos. Era durante a suspensão do conflito no local que o corredor humanitário atuava, com entrega de alimentos e ajuda médica.

Cidade de Gaza é a mais populosa do território palestino. Localizada ao norte, tem cerca de um milhão de moradores e enfrenta fome generalizada, de acordo com a ONU. A organização já afirmou que a falta de alimentos é uma "crise provocada pelo homem" e usada como "arma de guerra por Israel"

Ofensiva avança. A ação é mais um passo do país comandado por Benjamin Netanyahu no plano de "tomar Gaza" e "destruir as forças do Hamas", aprovado pelo gabinete israelense neste mês. Israel avança diariamente, com tanques e soldados em terra e intensos bombardeios, que resultaram na morte de cinco jornalistas nesta semana.

