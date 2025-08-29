Pico Pobeda: autoridades declaram morte de alpinista e cancelam buscas

© YouTube/Read News

A alpinista russa Natalia Nagovitsyna, de 47 anos, foi declarada morta pelas autoridades do Quirguistão após duas semanas isolada a mais de 7 mil metros de altitude no Pico Pobeda.

As autoridades do país decidiram dar por encerradas as tentativas de resgate da mulher, que sofreu uma queda e quebrou uma uma perna.

O filho contesta a decisão e acredita que a mãe ainda está viva. Por isso, fez um pedido de ajuda ao governo russo.

Queda leva a operação de resgate

A história que corre o mundo desde o dia 12 de agosto! A alpinista russa subiu ao Pico Pobeda, mas quando se preparava para regressar à origem, sofreu uma queda e quebrou uma perna. O seu companheiro, montou uma tenda para que ela se abrigasse enquanto ele procurava ajuda, mas os dois não voltaram a se encontrar mais.

Desde então, equipes de resgate tentaram salvar a mulher. Algumas destas tentativas acabaram mesmo em tragédia. Dois alpinistas teriam conseguido chegar a Natalia e lhe fornecido suplementos e um fogão. Porém um deles, no regresso, acabou sifrendo um acidente e morreu. Depois disso, um helicóptero que tentava chegar à mulher caiu, sem ter provocado vítimas mortais. Quatro paramédicos, porém, ficaram feridos.

Durante estas operação, foi captado um vídeo por drones que mostram a mulher acenando, provando assim ainda estar vida. Pode ver o vídeo na galeria acima!

Alpinista dada como morta

No dia 27 de agosto, um drone com câmeras térmicas não detectou sinais de calor na região, levando as autoridades a afirmar que ela estaria já sem vida e a daria assim, por concluídas as operações de busca. Diz-se que Natalia foi deixada na montanha para morrer.

O caso ganhou ainda mais peso por se saber que o seu marido, cuja identidade não é revelada, morreu tentando escalar a mesma montanha, em 2021.

Filho mantém a esperança

No entanto, o filho de Natalia, Mikhail Nagovitsin, de 27 anos, mantém a sua convicção de que a mãe continua viva e pediu para as autoridades russas a montarem a sua própria operação de resgate.

"A minha mãe é uma alpinista experiente... e também está em muito boa forma. Tenho a certeza de que ela está viva e quero que as buscas sejam retomadas", afirmou em declarações aos meios de comunicação do seu país.

Assim, segundo noticia o Express UK, Mikhail Nagovitsin fez um apelo urgente ao governo de Vladimir Putin: "Peço ajuda para organizar filmagens aéreas da área do Pico Pobeda usando drones para confirmar que ela está viva. Se isso for confirmado, que se organize uma operação de resgate".