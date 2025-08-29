Notícias ao Minuto
Procurar

Pico Pobeda: autoridades declaram morte de alpinista e cancelam buscas

Alpinista experiente sofreu uma queda e quebrou uma perna; amigos tentaram procurar ajuda, mas trabalhos de busca foram suspensos pelas autoridades por se acreditar que a mulher não sobreviveu

Pico Pobeda: autoridades declaram morte de alpinista e cancelam buscas

© YouTube/Read News

Rafael Damas
29/08/2025 14:12 ‧ há 1 hora por Rafael Damas

Mundo

Quirguistão

A alpinista russa Natalia Nagovitsyna, de 47 anos, foi declarada morta pelas autoridades do Quirguistão após duas semanas isolada a mais de 7 mil metros de altitude no Pico Pobeda.

 

As autoridades do país decidiram dar por encerradas as tentativas de resgate da mulher, que sofreu uma queda e quebrou uma uma perna.

O filho contesta a decisão e acredita que a mãe ainda está viva. Por isso, fez um pedido de ajuda ao governo russo.

Queda leva a operação de resgate

A história que corre o mundo desde o dia 12 de agosto! A alpinista russa subiu ao Pico Pobeda, mas quando se preparava para regressar à origem, sofreu uma queda e quebrou uma perna. O seu companheiro, montou uma tenda para que ela se abrigasse enquanto ele procurava ajuda, mas os dois não voltaram a se encontrar mais.

Desde então, equipes de resgate tentaram salvar a mulher. Algumas destas tentativas acabaram mesmo em tragédia. Dois alpinistas teriam conseguido chegar a Natalia e lhe fornecido suplementos e um fogão. Porém um deles, no regresso, acabou sifrendo um acidente e morreu. Depois disso, um helicóptero que tentava chegar à mulher caiu, sem ter provocado vítimas mortais. Quatro paramédicos, porém, ficaram feridos.

Durante estas operação, foi captado um vídeo por drones que mostram a mulher acenando, provando assim ainda estar vida. Pode ver o vídeo na galeria acima!

Alpinista dada como morta

No dia 27 de agosto, um drone com câmeras térmicas não detectou sinais de calor na região, levando as autoridades a afirmar que ela estaria já sem vida e a daria assim, por concluídas as operações de busca. Diz-se que Natalia foi deixada na montanha para morrer.

O caso ganhou ainda mais peso por se saber que o seu marido, cuja identidade não é revelada, morreu tentando escalar a mesma montanha, em 2021. 

Filho mantém a esperança

No entanto, o filho de Natalia, Mikhail Nagovitsin, de 27 anos, mantém a sua convicção de que a mãe continua viva e pediu para as autoridades russas a montarem a sua própria operação de resgate.

"A minha mãe é uma alpinista experiente... e também está em muito boa forma. Tenho a certeza de que ela está viva e quero que as buscas sejam retomadas", afirmou em declarações aos meios de comunicação do seu país.

Assim, segundo noticia o Express UK, Mikhail Nagovitsin fez um apelo urgente ao governo de Vladimir Putin: "Peço ajuda para organizar filmagens aéreas da área do Pico Pobeda usando drones para confirmar que ela está viva. Se isso for confirmado, que se organize uma operação de resgate".

Corpo de Juliana Marins chega ao Brasil seis dias após ser resgatado na Indonésia

Corpo de Juliana Marins chega ao Brasil seis dias após ser resgatado na Indonésia

A urna funerária deve seguir para o Rio de Janeiro, com pouso previsto para as 18h30. Está prevista a realização de uma nova autópsia.

Folhapress | 17:35 - 01/07/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você