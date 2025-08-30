Navio de mísseis dos EUA avança rumo à costa da Venezuela

© Getty Images

O navio de mísseis guiados USS Lake Erie, da Marinha dos Estados Unidos, atravessou o Canal do Panamá na noite de sexta-feira (16), seguindo do Oceano Pacífico para o Caribe. A movimentação ocorre em meio a uma mobilização naval norte-americana próxima à costa da Venezuela, em operações que Washington afirma estar relacionadas ao combate ao narcotráfico internacional.

De acordo com jornalistas da agência AFP que acompanharam a passagem, o cruzador iniciou a travessia por volta das 21h30 no horário local (2h30 GMT de sábado), entrando pela Eclusa de Pedro Miguel. O trajeto de aproximadamente 80 quilômetros até o Atlântico leva em torno de oito horas.

O USS Lake Erie, identificado pelo número 70 em letras brancas pintadas no casco, esteve atracado durante dois dias no Porto Rodman, na entrada do canal pelo lado do Pacífico. Algumas famílias acompanharam a passagem do navio de guerra de um mirante próximo ao local, do lado de fora de uma cerca de arame farpado.

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o navio atracado no Canal do Panamá:



A #US #warship docked at the #PanamaCanal on Friday as #Washington ramps up a larger naval buildup in the #SouthernCaribbean to target Latin American drug cartels. pic.twitter.com/e1E8B2yzwF — ShanghaiEyeofficial (@ShanghaiEye) August 29, 2025 " target="_blank" rel="noopener">

A #US #warship docked at the #PanamaCanal on Friday as #Washington ramps up a larger naval buildup in the #SouthernCaribbean to target Latin American drug cartels. pic.twitter.com/e1E8B2yzwF — ShanghaiEyeofficial (@ShanghaiEye) August 29, 2025

“Eu não sabia que o navio ia passar. Chegamos por acaso e o encontramos. Fiquei surpreso”, contou Alfredo Cedeño, técnico de saúde de 32 anos, que registrou imagens do momento com o celular enquanto acompanhava a travessia junto de três familiares.

Escalada de tensões com Caracas

O deslocamento do USS Lake Erie ocorre em um contexto de crescente tensão entre Washington e Caracas. O governo dos Estados Unidos acusa o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de comandar um cartel de drogas e elevou para US$ 50 milhões a recompensa por sua captura.

Caracas adverte que ataque à Venezuela será uma "calamidade" para os EUA O Governo venezuelano advertiu Washington que um ataque à Venezuela será uma "calamidade" e um "pesadelo" para os EUA, país que enviou forças militares para o Caribe, numa suposta operação contra o narcotráfico. Notícias ao Minuto Brasil | 06:00 - 30/08/2025

Segundo autoridades norte-americanas, três navios lançadores de mísseis devem se posicionar em águas internacionais, próximos à fronteira marítima venezuelana, como parte de operações navais.

Em resposta, Caracas anunciou na segunda-feira (11) o envio de 15 mil agentes de segurança para a fronteira com a Colômbia, também sob a justificativa de combater o narcotráfico. No dia seguinte, o governo de Maduro informou ainda que passaria a patrulhar águas territoriais com drones e embarcações da Marinha. O presidente venezuelano afirma contar com o apoio de 4,5 milhões de milicianos para enfrentar as “ameaças” dos Estados Unidos, embora especialistas independentes questionem a veracidade desse número.

Travessia sob a lua crescente

Durante a passagem do navio norte-americano pela Ponte Centennial, uma das mais importantes do canal, as luzes que iluminavam a eclusa refletiam sobre a água sob a lua crescente. O movimento contrastava com a rodovia escura e movimentada que margeia a capital panamenha, compondo um cenário observado à distância por curiosos.

O USS Lake Erie é um cruzador de mísseis da classe Ticonderoga. A embarcação tem 173 metros de comprimento, 10 metros de largura, desloca cerca de 9.800 toneladas e tem como base o porto de San Diego, na Califórnia.

A viagem pelo canal, considerada estratégica para a movimentação militar norte-americana, reforça a presença dos EUA na região em um momento de atrito diplomático e militar com a Venezuela.