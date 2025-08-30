Ex-presidente do parlamento ucraniano é assassinado a tiros em Lviv

© TARASOV/Future Publishing via Getty Images

30/08/2025 07:47 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto Brasil

O político Andrii Parubii, ex-presidente do Parlamento da Ucrânia, foi morto a tiros neste sábado (17), em Lviv, informou o jornal The Kyiv Independent.

As autoridades já haviam confirmado a morte de uma figura política durante um tiroteio na cidade. A identidade da vítima foi confirmada pela deputada Iryna Herashchenko, do partido Solidariedade Europeia, ao veículo ucraniano.

O chamado para o tiroteio teria ocorrido por volta do meio-dia, no horário local, no sul de Lviv. A morte de Parubii foi declarada no local.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre suspeitos ou possíveis motivações para o crime. No entanto, veículos da imprensa local informaram que o ataque teria sido cometido por um atirador vestido como entregador e que usava uma bicicleta elétrica.

Segundo esses relatos, o agressor se aproximou de Parubii e disparou contra ele, fugindo em seguida. No local, foram encontrados sete estojos de munição.

As buscas pelo suspeito seguem em andamento.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se manifestou sobre o caso.

“O ministro do Interior, Ihor Klymenko, e o procurador-geral, Ruslan Kravchenko, acabaram de me informar sobre as primeiras circunstâncias conhecidas do terrível assassinato em Lviv. Andrii Parubii morreu”, escreveu Zelensky na rede social X (antigo Twitter). “Todos os recursos necessários foram mobilizados na investigação e na busca pelo assassino”, acrescentou.

Andrii Parubii tinha 54 anos.