Trump morreu? Rumores sobre morte do presidente dos EUA dominam a web

© Eric Lee/For The Washington Post via Getty Images

Na madrugada deste sábado (30/8), boatos sobre a morte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomaram conta das redes sociais. As especulações surgiram após o cancelamento de compromissos oficiais na agenda do site da Casa Branca e a ausência de aparições públicas do republicano nos últimos dias. Aos 79 anos, Trump enfrenta problemas de saúde, incluindo um diagnóstico recente de insuficiência venosa crônica (IVC), mas até então não havia qualquer confirmação oficial sobre seu estado de saúde ou falecimento.

A ausência de informações na agenda da Casa Branca alimentou ainda mais a onda de rumores. Normalmente, a página exibe os próximos compromissos do presidente, mas neste fim de semana não foi possível visualizar os eventos futuros. Nas redes sociais, usuários passaram a associar o fato ao suposto falecimento de Trump.

No X (antigo Twitter), internautas apontaram que o presidente não aparecia publicamente desde terça-feira (26). A hashtag com o nome dele rapidamente entrou para os tópicos mais comentados da plataforma, inclusive no Brasil. Publicações também citavam uma foto em que Trump aparecia com um hematoma na mão como indício de complicações de saúde. Outro ponto levantado foi a bandeira americana a meio-mastro na Casa Branca, gesto que, segundo algumas postagens, estaria relacionado à morte de um chefe de Estado.

“Urgente! A bandeira da Casa Branca foi colocada a meio-mastro — algo que só acontece quando um presidente morre ou quando o país está em luto oficial”, escreveu um usuário no X. A mensagem foi replicada em diversos perfis e ajudou a fortalecer a narrativa de que Trump teria morrido.

No entanto, as informações foram desmentidas poucas horas depois. Uma foto feita pela Agência France-Presse (AFP) na manhã deste sábado mostrou Trump deixando a Casa Branca acompanhado da neta, Kai Trump, em direção ao campo de golfe Trump National, em Sterling, Virgínia.

As imagens registradas pela agência internacional mostraram o presidente sorridente, cumprimentando pessoas e vestindo uma camisa branca combinada ao tradicional boné vermelho com a inscrição “Make America Great Again”, slogan usado por ele desde a campanha presidencial de 2016.

Além disso, a conta “Inside Paper” no X publicou às 10h38 imagens da chegada de Trump ao campo de golfe. O registro foi suficiente para encerrar as especulações sobre seu suposto falecimento, confirmando que o republicano estava em atividade normalmente.

Apesar da rápida circulação das informações falsas, até o momento nem a Casa Branca nem os perfis oficiais do presidente haviam feito declarações formais sobre os rumores. A ausência de notas oficiais, somada ao cancelamento de compromissos na agenda, contribuiu para a amplificação dos boatos.

