Zelensky alerta que Rússia está preparando nova ofensiva em grande escala

© Lusa

30/08/2025 13:12 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

Segundo Zelensky, citado pela agência de notícias Interfax Ucrânia, há uma concentração de tropas perto de Pokrovsk, colocando a região em grave perigo.

“A concentração de tropas na região chega a 100 mil soldados, de acordo com os dados que recebemos nesta manhã”, disse Zelensky em uma reunião com jornalistas.

De acordo com o presidente ucraniano, os russos estão preparando um novo ataque. No entanto, a Ucrânia afirma estar pronta para responder.

Pokrovsk é uma cidade mineradora no sul da região de Donetsk (leste). Antes da guerra, tinha cerca de 60 mil habitantes, mas grande parte da população deixou a área devido ao constante cerco russo.

Nas últimas semanas, a região ao redor da cidade se tornou o epicentro dos combates. Até agora, os russos não conseguiram tomar o controle da cidade, que é um importante centro de transporte.

Enquanto isso, autoridades da região ucraniana de Zaporizhzhia relataram uma série de ataques russos com mísseis e drones, que deixaram pelo menos uma pessoa morta e 28 feridas.

Segundo o governador Ivan Fedorov, foram realizados 12 ataques com diferentes tipos de armas, conforme informou em seu canal no Telegram.

A Rússia anexou a região de Zaporizhzhia em 2022, no início da invasão da Ucrânia, mas ainda não conquistou o controle total do território.

