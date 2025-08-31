Ativistas climáticas lançam tinta contra Basílica da Sagrada Família

Um vídeo publicado pela Futuro Vegetal nas redes sociais mostra ativistas da associação sendo detidas por agentes de segurança depois de espalharem tinta na base de uma coluna da catedral, enquanto gritavam: “Justiça climática”.
“Com este protesto, o coletivo ecologista denuncia a ausência de medidas do governo contra a crise climática e suas repercussões nos incêndios que devastaram a Península Ibérica e grande parte da Europa neste verão”, afirmou a Futuro Vegetal em comunicado. O grupo atua na luta contra a crise climática.
A Sagrada Família, projetada pelo arquiteto Antoni Gaudí (1852-1926) e ainda inacabada, é uma das principais atrações turísticas da cidade de Barcelona.
Em agosto, a Espanha foi atingida por uma onda de incêndios florestais que causou a morte de quatro pessoas e destruiu mais de 350 mil hectares.
Esses incêndios representam “uma das maiores catástrofes ambientais” que o país enfrentou nos últimos anos, segundo o governo, que relacionou sua gravidade às mudanças climáticas.
Nos últimos anos, a Futuro Vegetal realizou dezenas de protestos semelhantes, classificados como vandalismo por muitos museus. Em 2022, por exemplo, ativistas colaram as mãos com cola nas molduras de pinturas do mestre espanhol Francisco de Goya no Museu do Prado, em Madri.
