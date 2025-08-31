Homem é detido após esfaquear e atirar esposa pela janela na Espanha

© Shutterstock

31/08/2025 13:12 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

Um homem de 35 anos foi detido, no sábado (30), depois de ter esfaqueado a esposa, que posteriormente atirou pela janela, no município espanhol de Manresa, em Barcelona. As duas filhas menores da vítima estavam no apartamento e assistiram ao ataque.

A mulher, que caiu de uma altura de quatro metros, foi hospitalizada em estado grave, mas não corre perigo de vida, de acordo com a agência EFE.

Segundo a Telecinco, a vítima teve alta hospitalar esta manhã de domingo.

O ataque ocorreu pelas 6h00 da manhã (hora local) de sábado, na casa da mulher. Depois de atacá-la com uma faca, o homem empurrou-a pela janela e fugiu.

O agressor, que tinha uma ordem de afastamento emitida pela justiça a pedido da esposa, foi detido num posto de abastecimento de combustível da cidade, pouco depois do ataque, pelas 7h20.

Foi, além disso, acusado de tentativa de homicídio, de violência doméstica e de violação dos termos da ordem de afastamento da vítima.

O homem teria já 20 condenações anteriores, segundo disseram fontes policiais à Telecinco.

Leia Também: Ativistas climáticas lançam tinta contra Basílica da Sagrada Família