Israel confirma morte do porta-voz do braço armado do Hamas

“O porta-voz do terrorismo do Hamas, Abu Obeida, foi eliminado em Gaza e enviado para se reunir com todos os líderes do Eixo do Mal do Irã, Gaza, Líbano e Iêmen no fundo do inferno”, diz a mensagem de Katz, divulgada em sua conta na rede social X.

O ministro da Defesa de Israel também parabenizou, em sua mensagem, o exército israelense e o Shin Bet — a agência de inteligência interna de Israel — “pela execução perfeita” do bombardeio realizado contra o bairro de Al Rimal, na cidade de Gaza.

“Em breve, com a intensificação da campanha em Gaza, muitos mais dos seus cúmplices no crime — os assassinos e estupradores do Hamas — estarão lá”, acrescentou o ex-ministro das Relações Exteriores, anexando uma foto de Obeida, que sempre aparecia com o rosto coberto por uma kufiya (lenço tradicional em xadrez), riscada com uma grande cruz vermelha.

A confirmação de Katz ocorreu depois de, horas antes, o próprio primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ter anunciado no início da reunião de seu gabinete que o alvo do ataque em Gaza havia sido Obeida.

Desde o início da ofensiva israelense em Gaza, após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, o porta-voz das Brigadas Al Qassam gravou diversos vídeos nos quais informava sobre a posição do grupo palestino em relação às negociações ou ao destino dos reféns.

Em julho de 2024, Israel também matou o líder político e figura mais moderada do Hamas, Ismail Haniyeh, em uma explosão no prédio em Teerã onde ele estava hospedado.

Além disso, em 17 de outubro do ano passado, confirmou ter eliminado o líder máximo do Hamas, Yahya Sinwar, considerado o cérebro dos ataques de 2023 e o homem mais procurado por Israel na Faixa de Gaza.

