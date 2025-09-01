Ex-prefeito de Nova York e ex-advogado de Trump, Rudy Giuliani é hospitalizado após acidente

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani foi internado no final da noite de sábado (30) após um acidente de carro próximo a Manchester, New Hampshire, informou um porta-voz.

Giuliani sofreu fratura em uma vértebra do tórax, múltiplas lacerações e contusões, além de ferimentos no braço esquerdo e na perna esquerda, disse Michael Ragusa, chefe de segurança do ex-prefeito, em uma publicação na rede social X.

Segundo o porta-voz, o carro alugado por Giuliani foi atingido por trás por outro veículo em alta velocidade. Ragusa ainda disse que antes do acidente, o ex-prefeito foi parado por uma mulher que tinha sido vítima de violência doméstica, a quem o ex-prfeito teria ajudado e esperado a chegada de policiais.

Ragusa afirmou que Giuliani estava "de ótimo humor" e que a expectativa é de que ele tenha alta nos próximos dias.

Giuliani atuou como advogado do presidente Donald Trump em suas tentativas fracassadas de anular o resultado das eleições de 2020. Em 2024, ele perdeu a licença para advogar no estado de Nova York, após um tribunal de apelações da região concluir que ele mentiu ao argumentar que a eleição presidencial foi roubada de seu cliente.

O político também foi prefeito de Nova York pelo Partido Republicano de 1994 a 2001. Ele administrava a cidade durante o atentado terrorista de 11 de Setembro, quando dois aviões colidiram contra as Torres Gêmeas.