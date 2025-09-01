Trump quebra silêncio sobre ausência e especulações sobre a sua morte

© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quebrou, finalmente, o silêncio sobre a sua ausência dos últimos dias. Depois de ter aparecido em público, acabando com a especulação, como sobre sua eventual morte, o chefe de Estado disse que "nunca" se sentiu "melhor" em toda a sua vida.

Esta declaração surgiu na sua rede social, a Truth Social, em resposta a uma publicação do comentador político de direita norte-americano Rogan O'Handley, mais conhecido como DC Draino.

"Joe Biden passava vários dias sem aparecer em público e a mídia dizia que ele era 'perspicaz' e estava 'no auge da sua forma'. Enquanto isso, ele usava fraldas e tirava cochilos. O presidente Trump dedica mais horas ao trabalho público do que qualquer outro presidente dos Estados Unidos na história, e a mídia entra em pânico se ele desaparece por 24 horas", escreveu o comentador.

Trump aproveitou e comentou a publicação na sua página: "Nunca me senti melhor na minha vida".

Vale lembrar que o presidente dos Estados Unidos passou o fim de semana jogando golfe e foi fotografado vestido a rigor, naquela que foram as primeiras aparições públicas após dias de ausência.

Em um momento em que crescem as preocupações em torno do seu estado de saúde, esta ausência fez aumentar as especulações. Nas redes sociais, começaram a surgir teorias, uma vez que a Casa Branca não deu qualquer explicação, e o nome do chefe de Estado norte-americano chegou aos Trending Topics, através de frases como "Onde está Trump?" ou "Trump está morto".

Vale destacar que Trump não era visto em público desde dia 26 de agosto, ocasião em que um grande hematoma nas costas da sua mão direita voltou a roubar as atenções, sobretudo por não ser a primeira vez que o chefe de Estado aparece com uma contusão semelhante. Além disso, já apareceu também com os tornozelos inchados.

Em julho, a Casa Branca confirmou um diagnóstico de insuficiência venosa crônica. No entanto, assegurou que não foram encontrados indícios de "trombose venosa profunda ou doença arterial".

Além da ausência de Trump e dos hematomas visíveis, também as palavras do vice-presidente dos Estados Unidos contribuíram para adensar os rumores. Em 27 de agosto, perguntaram a JD Vance se este estaria preparado para assumir a presidência caso acontecesse uma "terrível tragédia", uma possibilidade que não descartou, apesar de salientar que Trump está em ótima forma.

"Ele é a última pessoa a fazer telefonemas à noite e a primeira a acordar e a fazer telefonemas pela manhã", começou dizendo Vance, em uma entrevista ao USA Today. "Sim, tragédias terríveis acontecem. Mas estou muito confiante de que o presidente dos Estados Unidos está em boa forma, vai cumprir o resto do seu mandato e fazer grandes coisas pelo povo americano", continuou.

"E se - Deus me livre, acontecer uma tragédia terrível - não consigo pensar em melhor formação profissional do que a que recebi nos últimos 200 dias", completou.

A verdade é que, desde que assumiu o cargo, houve várias ocasiões em que o presidente desapareceu da vista do público e, apesar de não ter eventos agendados e de não surgir em público, Trump esteve sempre ativo na sua rede social, a Truth Social.

Ainda assim, os usuários mais ativos conseguiram ser imaginativos e aproveitaram a ocasião para brincar com o assunto, ao ponto de tornar o nome do presidente dos Estados Unidos um dos mais pesquisados não só nas redes sociais, mas também em motores de busca.

Houve ainda quem tivesse destacado um aumento significativo nos pedidos online de pizza perto de agências governamentais, como o Pentágono, lembrando que ocorreu algo semelhante em junho, na noite em que Trump anunciou um ataque contra o Irã. Desta forma, muitos associaram este aumento a um sinal de que algo acontecia no Pentágono.

Vale lembrar que, em abril, a Casa Branca divulgou um boletim de saúde que apontou que Trump tinha "uma excelente saúde cognitiva e física".

"O presidente Trump goza de excelente saúde cognitiva e física e está totalmente apto para servir como chefe de Estado e comandante-chefe" das Forças Armadas, referia o relatório.

Trump concluirá o seu segundo mandato aos 82 anos, em janeiro de 2029.