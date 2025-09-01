UE suspeita que Rússia tenha sabotado GPS de avião de Von der Leyen

© Getty Images

BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - O sistema GPS do avião da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi bloqueado durante voo de sua comitiva no domingo (31) para a Bulgária, afirmou um porta-voz da União Europeia nesta segunda-feira (1°). O jornal Financial Times havia antecipado pouco antes.

"Podemos confirmar que houve bloqueio do GPS, mas o avião pousou em segurança. Recebemos informações das autoridades búlgaras de que elas suspeitam que isso tenha sido causado por uma interferência flagrante da Rússia", disse o porta-voz.

Von der Leyen, desde sexta-feira (29), faz um périplo pela "linha de frente", os sete países que possuem fronteiras com Rússia e Belarus ou têm papel importante na estratégia do bloco de conter Moscou, como a Romênia. Nos diversos discursos que fez durante o fim de semana, a chefe da UE chamou Vladimir Putin de predador mais de uma vez, afirmando que o presidente russo não busca a paz.

É a maior e mais ostensiva manobra diplomática de Von der Leyen contra o presidente da Rússia desde a invasão da Ucrânia, em 2022. A comissária também reiteradamente abordou as denúncias de ataques híbridos e sabotagens, como a que o governo búlgaro faz agora, supostamente ordenadas pelo Kremlin.

Segundo o Financial Times, o bloqueio do avião de Von der Leyen foi severo a ponto de os pilotos usarem mapas de papel para pousar em segurança no aeroporto de Plovdiv. O problema teria ocorrido justamente quando o procedimento de pouso se iniciava.

O porta-voz da UE afirmou que o incidente reforçaria o "compromisso inabalável do bloco em aumentar as capacidades de defesa e o apoio à Ucrânia". Um programa de financiamento para o setor de defesa de € 150 bilhões (R$ 940,4 bilhões) teve adesão plena dos países-membros, disse Von der Leyen na sexta. A UE também propôs triplicar o orçamento para gastos com proteção de fronteiras.

Até a publicação desta reportagem, Moscou ainda não havia se manifestado sobre a acusação.