Menino de 11 anos é morto a tiro após tocar a campainha e correr

Menino estaria a brincar com outras crianças e acabou sendo fatalmente baleado após tocar em uma das campainhas, na cidade de Houston, nos Estados Unidos; o óbito foi declarado em uma unidade hospitalar

01/09/2025 13:45 ‧ há 5 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Estados Unidos

Um menino de 11 anos, morreu, este domingo (31), em um hospital em Houston, nos Estados Unidos, depois de, na noite anterior, ter sido baleado enquanto fugia de uma casa após ter tocado à campainha. 

 

Em um comunicado, citado pela imprensa norte-americana, a prefeitura da cidade de Houston confirmou a morte e indicou que o menino estava brincando. As crianças estavam em um jogo conhecido localmente como 'doorbell ditch', que consiste em tocar à campanha e correr. 

"Uma testemunha afirmou que o rapaz estava correndo de uma casa, após tocar a campainha, pouco antes de ser alvo de um tiro", informou. 

Os agentes foram chamados para um tiroteio, na noite de sábado, e acabaram libertando uma pessoa que tinha sido detida para interrogatório.

O rapaz foi levado para um hospital, onde acabou morrendo no domingo. 

A KPRC, afiliada da NBC em Houston, noticiou outras crianças também estavam participando do jogo. 

A investigação ao caso continua. 

