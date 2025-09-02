Fenômeno 'La Niña' pode voltar impactar o clima a partir de setembro

© <p>Getty Images</p>

Por definição, o 'La Niña' corresponde ao esfriamento periódico da temperatura da superfície do mar no oceano Pacífico, associado a alterações na circulação atmosférica tropical, incluindo alterações nos padrões de ventos, pressão e precipitação.

Apesar da influência temporária de esfriamento do 'La Niña' a partir de setembro, as temperaturas ainda devem ser superiores à média em grande parte do mundo, até novembro, estima a OMM em um relatório hoje divulgado.

Segundo as previsões da OMM, existe 55% de probabilidade de as temperaturas da superfície do mar no Pacífico equatorial esfriarem até aos níveis do 'La Niña' entre setembro e novembro.

A probabilidade será ligeiramente maior, na ordem dos 60%, se for considerado o período entre outubro e dezembro.

De acordo com a OMM, fenômenos climáticos naturais como 'La Niña' estão ocorrendo "no contexto mais amplo das alterações climáticas induzidas pelo Homem, que estão aumentando as temperaturas globais, a agravar o clima extremo e a ter efeito sobre os padrões sazonais de precipitação e temperatura".

A Organização Meteorológica Mundial salienta que as previsões de chuva "assemelham-se às condições normalmente observadas durante um La Niña moderado".