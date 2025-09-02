Criança se perde dos pais e é resgatada em trilho de parque dos EUA

© @Luissucesoss

Vídeos de uma criança andando sobre um trilho, a mais de 30 metros de altura, no parque de diversões Hersheypark, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, estão viralizando nas redes sociais.

Nas imagens, que pode ver na nossa galeria acima, é possível ver os visitantes do parque pararem onde estavam, chamarem a criança e a abanarem os braços em uma tentativa de chamar a atenção do rapaz, que anda para trás e para a frente, aparentemente confuso com a situação.

Em baixo, os visitantes correm de um lado para o outro, acompanhando a criança, com alguns tentando de imediato arranjar uma forma de chegar à criança - e impedir que haja um acidente.

© @Luissucesoss

Conforme se vê nas imagens, um homem consegue subir para cima de uma estrutura, e daí elevar-se para o trilho onde o rapaz se encontrava. Atrás dele, vai um visitante logo pronto para prestar auxílio, caso seja necessário.

No chão, há quem grite "vai com ele agora" para incentivar a criança a ir ao encontro do homem em cima do trilho.

O rapaz cumpre o que lhe é pedido, e, em segundos, é agarrado ao colo pelo homem que subiu ao trilho, e levado para segurança - longe dos 30 metros de altura a que se encontrava.

© @Luissucesoss

Em declarações à Fox 43, este homem, John Sampson, que está sendo louvado como um herói, afirmou que os seus instintos paternais tomaram o controle quando viu a criança em cima do trilho.

"Os meus instintos de pai entraram em ação e eu fiquei só tentando entender como é que conseguia chegar lá no trilho o mais rápido possível", contou Sampson.

"Eu senti alívio - alívio absoluto mesmo - e consegui sentir o mesmo nele. O alívio assim que chegou aos meus braços", relatou o homem. "Graças a Deus que ele veio ao meu encontro e que tudo correu bem."

A criança tinha sido dada como desaparecida pelos pais

Segundo a ABC 7, o rapaz foi dado como desaparecido pelos pais por volta das 17h (horas locais), e, enquanto os funcionários do parque andava à sua procura, a criança conseguiu entrar numa área restrita de um brinquedo, que estaria encerrado.

Aliás, a zona teria sido isolada com uma corrente na entrada e o própria entrada do brinquedo estaria barricado, de forma a impedir a passagem.

O parque disse em comunicado que a criança teria estado nessa zona interditada durante vinte minutos antes de começar a percorrer o trilho e, por consequência, ser salva.

Em comunicado, o parque disse estar "grato pela vigilância de todos os visitantes e pela resposta rápida" da equipe, comprometendo-se em "manter os níveis de segurança dos visitantes elevados por todo o Hersheypark".