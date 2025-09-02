Notícias ao Minuto
Procurar

Criança se perde dos pais e é resgatada em trilho de parque dos EUA

O rapaz foi dado como desaparecido pelos pais e, enquanto os funcionários do parque andava à sua procura, a criança conseguiu entrar numa área restrita do Hersheypark, na Pensilvânia

Criança se perde dos pais e é resgatada em trilho de parque dos EUA Vídeo
Notícias ao Minuto

Mais Vistos

Cantor sertanejo é morto a tiros por homens que fingiam ser policiais em MS

Cantor sertanejo é morto a tiros por homens que fingiam ser policiais em MS

Menino de 11 anos é morto a tiro após tocar a campainha e correr

Menino de 11 anos é morto a tiro após tocar a campainha e correr

Suárez cospe em auxiliar de rival em final com confusão e pancadaria

Suárez cospe em auxiliar de rival em final com confusão e pancadaria

Relacionados

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Criança se perde dos pais e é resgatada em trilho de parque dos EUA

O rapaz foi dado como desaparecido pelos pais e, enquanto os funcionários do parque andava à sua procura, a criança conseguiu entrar numa área restrita do Hersheypark, na Pensilvânia

© @Luissucesoss

© @Luissucesoss

Notícias ao Minuto
02/09/2025 08:05 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

EUA

Vídeos de uma criança andando sobre um trilho, a mais de 30 metros de altura, no parque de diversões Hersheypark, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, estão viralizando nas redes sociais.

 

Nas imagens, que pode ver na nossa galeria acima, é possível ver os visitantes do parque pararem onde estavam, chamarem a criança e a abanarem os braços em uma tentativa de chamar a atenção do rapaz, que anda para trás e para a frente, aparentemente confuso com a situação.

Em baixo, os visitantes correm de um lado para o outro, acompanhando a criança, com alguns tentando de imediato arranjar uma forma de chegar à criança - e impedir que haja um acidente.

Notícias ao Minuto © @Luissucesoss  

Conforme se vê nas imagens, um homem consegue subir para cima de uma estrutura, e daí elevar-se para o trilho onde o rapaz se encontrava. Atrás dele, vai um visitante logo pronto para prestar auxílio, caso seja necessário.

No chão, há quem grite "vai com ele agora" para incentivar a criança a ir ao encontro do homem em cima do trilho.

O rapaz cumpre o que lhe é pedido, e, em segundos, é agarrado ao colo pelo homem que subiu ao trilho, e levado para segurança - longe dos 30 metros de altura a que se encontrava.

Notícias ao Minuto © @Luissucesoss  

Em declarações à Fox 43, este homem, John Sampson, que está sendo louvado como um herói, afirmou que os seus instintos paternais tomaram o controle quando viu a criança em cima do trilho.

"Os meus instintos de pai entraram em ação e eu fiquei só tentando entender como é que conseguia chegar lá no trilho o mais rápido possível", contou Sampson. 

"Eu senti alívio - alívio absoluto mesmo - e consegui sentir o mesmo nele. O alívio assim que chegou aos meus braços", relatou o homem. "Graças a Deus que ele veio ao meu encontro e que tudo correu bem."

A criança tinha sido dada como desaparecida pelos pais

Segundo a ABC 7, o rapaz foi dado como desaparecido pelos pais por volta das 17h (horas locais), e, enquanto os funcionários do parque andava à sua procura, a criança conseguiu entrar numa área restrita de um brinquedo, que estaria encerrado.

Aliás, a zona teria sido isolada com uma corrente na entrada e o própria entrada do brinquedo estaria barricado, de forma a impedir a passagem.

O parque disse em comunicado que a criança teria estado nessa zona interditada durante vinte minutos antes de começar a percorrer o trilho e, por consequência, ser salva. 

Em comunicado, o parque disse estar "grato pela vigilância de todos os visitantes e pela resposta rápida" da equipe, comprometendo-se em "manter os níveis de segurança dos visitantes elevados por todo o Hersheypark".

Menino de 11 anos é morto a tiro após tocar a campainha e correr

Menino de 11 anos é morto a tiro após tocar a campainha e correr

Menino estaria a brincar com outras crianças e acabou sendo fatalmente baleado após tocar em uma das campainhas, na cidade de Houston, nos Estados Unidos; o óbito foi declarado em uma unidade hospitalar

Notícias ao Minuto | 13:45 - 01/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você