Erdogan diz que Putin e Zelensky "ainda não estão prontos" para reunião

© Ismail Kaplan/Anadolu via Getty Images

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou, esta segunda-feira (1º), que os seus homólogos russo e ucraniano, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, respectivamente, "ainda não estão prontos" para uma reunião.

As declarações surgem depois de o presidente turco ter discutido formas de acabar com a guerra na Ucrânia durante conversas com Putin, à margem da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), na China, e com Zelensky, por telefone.

Em declarações aos jornalistas, quando regressava da China, Erdogan afirmou que as conversações entre as autoridades russas e ucranianas em Istambul mostraram que o caminho para a paz continua aberto.

O presidente sublinhou que a Turquia é a favor de "aumentar gradualmente o nível das negociações", mas as conversas com os seus homólogos mostraram que "ainda não estão prontos".

Destaca-se que no encontro com Erdogan, na segunda-feira, Putin reconheceu os esforços de Ancara para resolver a guerra na Ucrânia.

"Reconhecemos aos nossos amigos turcos a importante contribuição para os esforços políticos e diplomáticos com vista à resolução da crise na Ucrânia", afirmou Putin, citado pela agência de notícias oficial russa TASS, à margem da 25ª cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que decorreu na cidade chinesa de Tianjin.

O líder russo lembrou as três rodadas de negociações diretas realizadas em Istambul entre delegações da Rússia e da Ucrânia, encontros que permitiram avanços em "diversos problemas práticos no plano humanitário", como acordos de troca de prisioneiros.

"Estou confiante de que o papel essencial da Turquia vai continuar sendo necessário nestes assuntos", acrescentou.

Também Zelensky tem mantido conversas com Erdogan ao longo dos últimos meses. Na quinta-feira, o presidente ucraniano adiantou que discutiu "extensivamente" as garantias de segurança para a Ucrânia com o seu homólogo turco.

"Conversei com o presidente da Turquia. Obrigado pelo seu apoio à Ucrânia e ao nosso povo, pela constante disponibilidade e compromisso em ajudar a alcançar uma paz genuína. Valorizamos profundamente toda a assistência prestada pela Turquia", destacou Zelensky na rede social X, acrescentando que discutiram "extensivamente as garantias de segurança".

I spoke with President of Türkiye @RTErdogan. Thank you for your support of Ukraine and our people, for the constant readiness and commitment to help achieve a genuine peace. We deeply value all the assistance provided by Türkiye.



We exchanged views on the current situation and… pic.twitter.com/wL5Yd5XNfX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

A Rússia tem rejeitado qualquer acordo para um cessar-fogo prolongado e exige, para pôr fim ao conflito, que a Ucrânia lhe ceda quatro regiões - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia - além da península da Crimeia, anexada em 2014, e que renuncie para sempre a aderir à NATO.

Estas condições são consideradas inaceitáveis pela Ucrânia.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após o desmoronamento da União Soviética - e que tem vindo a afastar-se da esfera de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.