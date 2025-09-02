Notícias ao Minuto
Procurar

Padaria demite trabalhador que fez ameaças contra brasileiros em Portugal

Um homem que vive em Aveiro compartilhou nas redes sociais um vídeo com ameaças xenófobas dizendo que pagaria 500 euros (cerca 3,5 mil reais) pela 'cabeça de brasileiro'

Padaria demite trabalhador que fez ameaças contra brasileiros em Portugal

© Shutterstock

Notícias Ao Minuto
02/09/2025 16:35 ‧ há 40 minutos por Notícias Ao Minuto

Mundo

Racismo

Um homem que vive em Aveiro publicou um vídeo nas redes sociais oferecendo "500 euros" (cerca 3,5 mil reais) por cada "cabeça de brasileiro".

 

Em poucas horas, o vídeo se tornou viral. A comunidade brasileira vivendo em Portugal, assim como vários ativistas portugueses, se mostrou revoltada com as ameaças xenófobas e pediram medidas.

O perfil do homem nas redes sociais rapidamente se tornou público, assim como o nome do mesmo e o local de trabalho.

Quando a padaria onde o homem era funcionário, em Aveiro, soube do vídeo, o demitiu. "Queremos deixar claro que a pessoa envolvida nos vídeos que têm circulado já não faz parte da nossa equipe. Na Padaria Variante não aceitamos, nem compactuamos, com qualquer forma de racismo. Agradecemos a compreensão de todos e seguimos de portas abertas para receber vocês sempre com respeito e carinho", lê-se em uma publicação feita no Instagram do estabelecimento, que já conta com cerca de 4 mil 'gostos'.

Já em outra publicação, a padaria garante que na sua equipe existem "pessoas de diferentes origens - brasileiras, santomenses, venezuelanas e portuguesas" e que têm "muito orgulho" nessa diversidade. "Condenamos qualquer atitude racista e reiteramos o nosso compromisso em manter um ambiente de respeito e inclusão".

Os comentários a ambas as publicações foram, entretanto, ocultados. No entanto, o Notícias ao Minuto, ainda conseguiu ver que, entre os muitos elogios à atitude da padaria - em demitir o trabalhador em questão - estavam alguns pedidos para levarem o caso à polícia, a que a empresa não reagiu.

 
 
 
 
 
Ver esta publicação no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Padaria Variante (@padariavariante)

A fundadora da Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias (AAEIF), Sónia Gomes já disse que vai formalizar queixa contra o homem. Juliet Cristino, do Comité dos Imigrantes de Portugal (CIP), defende o mesmo.

Nas redes sociais são vários os cidadãos brasileiros que pedem justiça e exigem que o Ministério Público (MP) abra uma investigação ao caso. E há até quem dê uma 'lição de história' ao homem que ficou conhecido por "xenófobo dos 500 euros".

 
 
 
 
 
Ver esta publicação no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Imigrante na real 🇧🇷🇵🇹🇪🇸🇫🇷🇨🇭🇮🇹🇨🇱🇻🇪🇩🇪󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇦🇷🇴🇭🇺🇸🇰🇦🇺 (@danimattos_es)

Para já, não foi possível apurar se o caso está ou não sendo investigado, nem o que é feito do homem que proferiu as ameaças.

Trump chama Chicago de 'cidade mais perigosa do mundo' e diz que acabará com criminalidade

Trump chama Chicago de 'cidade mais perigosa do mundo' e diz que acabará com criminalidade

Com 2,7 milhões de habitantes e quase 10 milhões na região metropolitana, Chicago é a terceira cidade mais populosa dos EUA (atrás de Nova York e Los Angeles) e tem sido governada pelo Partido Democrata de maneira ininterrupta há 90 anos

Folhapress | 15:15 - 02/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você