Venezuela diz que vídeo de ataque dos EUA a barco foi criado com IA

A Venezuela defendeu, na terça-feira (2), que um vídeo compartilhado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mostra um ataque das Forças Armadas norte-americanas contra os "narcoterroristas" do Tren de Aragua (TDA), é falso e que as imagens foram criadas por Inteligência Artificial.

Um vídeo foi divulgado pelo presidente norte-americano na sua rede social, a Truth Social, no qual anunciou que as tropas norte-americanas tinham realizado "um ataque cinético contra narcoterroristas", que resultou na morte de "onze terroristas".

O ataque ocorreu enquanto os terroristas estavam no mar, "em águas internacionais, transportando narcóticos ilegais, a caminho dos Estados Unidos".

Mas, para a Venezuela, o vídeo - que pode ver na galeria acima - é falso e criado por Inteligência Artificial. Segundo o ministro das Comunicações e da Informação, Freddy Ñáñez, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, teria "mentido ao seu presidente" ao repassar o vídeo.

"Parece que Marco Rubio continua mentindo ao seu presidente. Depois de o colocar em um beco sem saída, agora apresenta como 'prova' um vídeo com IA (confirmado)", escreveu na rede social Facebook.

O ministro acrescentou uma resposta do Gemini, o assistente de IA da Google, que afirma que, "de acordo com o vídeo fornecido, é muito provável que tenha sido criado por Inteligência Artificial".

Também o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusou os Estados Unidos de enviarem navios de guerra para as águas ao largo da Venezuela porque querem os "recursos naturais" do país, incluindo petróleo, gás e ouro, e não por quererem acabar com o tráfico de droga.

"A juventude dos Estados Unidos não acredita nas mentiras do mandachuva da Casa Branca, Marco Rubio, porque quem manda na Casa Branca é Marco Rubio, a máfia de Miami, que quer sujar as mãos do Presidente Donald Trump com sangue", disse o chefe de Estado.

Mais de quatro mil militares, incluindo aproximadamente dois mil fuzileiros navais, juntamente com aeronaves, navios com capacidade antimíssil, foram mobilizados por Washington para patrulhar as águas próximas da Venezuela e do Caribe para combater os cartéis de droga.

Marco Rubio garantiu na semana passada que a iniciativa de Washington conta com o apoio de países como a Argentina, Paraguai, Equador, Guiana e Trinidade e Tobago, e que os seus governos manifestaram disponibilidade para colaborar em ações conjuntas contra o narcotráfico.

A tensão já levou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a apelar aos Estados Unidos e à Venezuela para que "resolvam as diferenças por meios pacíficos".

