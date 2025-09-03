Casal morre no mesmo dia após 50 anos de união: "Como se soubessem..."

© Reuters

Maximino Alonso, de 77 anos, e a esposa, Carmen Pereira, de 76, estiveram juntos até que a morte os separasse e morreram no mesmo dia, após 50 anos de casamento. O caso aconteceu no fim de semana passado em Pontevedra, na Espanha.

Segundo a rede espanhola Telecinco, Maximino e Carmen morreram no mesmo dia, no mesmo quarto do hospital, com apenas algumas horas de diferença. Ele morreu na manhã de sábado e horas depois, pelas 16h30 do mesmo dia, morreu a esposa no Hospital Meixoeiro.

Um dos filhos, Nacho, contou que os pais passaram por "muitas coisas boas", mas também "pela doença", "até compartilharem o quarto no Hospital Meixoeiro nos seus últimos dias".

"Eles iam para o hospital juntos, apoiavam-se um ao outro e animavam-se mutuamente nestes últimos meses", contou.

Nacho afirmou que o pai costumava afirmar que tinha o desejo de "partirem juntos" para que a esposa não sofresse. E, após 50 anos de casamento, tal aconteceu.

"Eles puderam se despedir como se soubessem que era o fim", disse.

O funeral de Maximino, um ex-funcionário da distribuidora Danone, e Carmen, operadora fabril, realizou-se na segunda-feira, na cidade de Mos, e juntou os familiares e amigos do casal, que "era muito querido" entre a população.