Notícias ao Minuto
Procurar

Casal morre no mesmo dia após 50 anos de união: "Como se soubessem..."

Maximino, de 77 anos, e Carmen, de 76, morreram no mesmo dia, no mesmo quarto do hospital, com apenas algumas horas de diferença, em Pontevedra, Espanha; estavam casados há mais de 50 anos!

Casal morre no mesmo dia após 50 anos de união: "Como se soubessem..."

© Reuters

Notícias ao Minuto
03/09/2025 07:45 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Espanha

Maximino Alonso, de 77 anos, e a esposa, Carmen Pereira, de 76, estiveram juntos até que a morte os separasse e morreram no mesmo dia, após 50 anos de casamento. O caso aconteceu no fim de semana passado em Pontevedra, na Espanha.

 

Segundo a rede espanhola Telecinco, Maximino e Carmen morreram no mesmo dia, no mesmo quarto do hospital, com apenas algumas horas de diferença. Ele morreu na manhã de sábado e horas depois, pelas 16h30 do mesmo dia, morreu a esposa no Hospital Meixoeiro.

Um dos filhos, Nacho, contou que os pais passaram por "muitas coisas boas", mas também "pela doença", "até compartilharem o quarto no Hospital Meixoeiro nos seus últimos dias". 

"Eles iam para o hospital juntos, apoiavam-se um ao outro e animavam-se mutuamente nestes últimos meses", contou.

Nacho afirmou que o pai costumava afirmar que tinha o desejo de "partirem juntos" para que a esposa não sofresse. E, após 50 anos de casamento, tal aconteceu.

"Eles puderam se despedir como se soubessem que era o fim", disse.

O funeral de Maximino, um ex-funcionário da distribuidora Danone, e Carmen, operadora fabril, realizou-se na segunda-feira, na cidade de Mos, e juntou os familiares e amigos do casal, que "era muito querido" entre a população.

Homem que fez ameaças contra brasileiros em Portugal é demitido

Homem que fez ameaças contra brasileiros em Portugal é demitido

Um homem que vive em Aveiro compartilhou nas redes sociais um vídeo com ameaças xenófobas dizendo que pagaria 500 euros (cerca 3,5 mil reais) pela 'cabeça de brasileiro'

Notícias Ao Minuto | 06:00 - 03/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você