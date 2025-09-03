Congressista sai chorando de reunião com vítimas de Epstein: "Pânico"

© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

A congressista republicana Nancy Mace foi fotografada em lágrimas e visivelmente abalada à saída de uma reunião, à porta fechada, da comissão de supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos com as vítimas de Jeffrey Epstein.

Mace - que já compartilhou a sua própria experiência como vítima de agressão sexual - recusou responder aos jornalistas presentes no local e, posteriormente, na rede social X (antigo Twitter), pronunciou-se sobre o assunto, revelando que teve um ataque de pânico.

"Sim, eu saí mais cedo da reunião de supervisão com as vítimas de Epstein. Como sobrevivente recente (menos de dois anos), foi muito difícil ouvir as histórias delas. Tive um ataque de pânico total. Suor frio. Hiperventilação. Tremores. Não conseguia respirar", escreveu.

"Sinto uma dor imensa ao ver como todas as vítimas lutam por si mesmas, porque sabemos que absolutamente ninguém lutará por nós. Deus abençoe todas as sobreviventes", acrescentou.

Pode ver algumas imagens da congressista à saída da reunião na fotogaleria acima.

Seis das pessoas que acusaram Epstein reuniram-se com membros da comissão de supervisão, na terça-feira (2), durante duas horas, enquanto continua a investigação sobre a forma como o governo federal lidou com o caso Epstein.

Muitos acreditam que a investigação do Congresso dos Estados Unidos pode revelar ligações com o presidente norte-americano em exercício, Donald Trump, e outros ex-líderes responsáveis do país.

Trump negou conhecimento prévio dos crimes de Epstein e afirmou ter cortado relações com ele há muito tempo, e tentou repetidamente desvalorizar a decisão do Departamento de Justiça de não divulgar um relatório completo da investigação.

Mas membros dos dois principais partidos políticos da câmara baixa do Congresso, bem como muitos dos apoiadores políticos de Trump, recusaram-se a deixar 'morrer' o assunto.

Desde o suicídio de Jeffrey Epstein, em 2019, em uma cela de prisão em Nova York, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual de menores, os conservadores alimentaram teorias da conspiração sobre que informações teriam os investigadores reunido sobre Epstein --- e quem mais poderia estar envolvido.

Os congressistas republicanos da comissão de supervisão da Câmara dos Representantes concordaram com essa linha de interrogatório no mês passado, emitindo intimações para o depoimento dos Clinton, ambos democratas, e exigindo igualmente todas as comunicações entre o governo democrata do presidente Joe Biden e o respectivo Departamento de Justiça sobre o caso Epstein.

A comissão parlamentar está ainda exigindo depoimentos sob juramento dos ex-procuradores-gerais dos últimos três Governos norte-americanos - Merrick Garland, William Barr, Jeff Sessions, Loretta Lynch, Eric Holder e Alberto Gonzales -- tendo também intimado os ex-diretores do FBI (agência de investigação criminal e serviços secretos internos) James Comey e Robert Mueller.