Notícias ao Minuto
Famoso 'elevador da Glória' em Lisboa descarrila e deixa 15 mortos

O famoso elevador da Glória, no centro de Lisboa, saiu do trilho e despencou em uma ladeira durante a tarde desta quarta-feira (3)

© Reprodução / X - Tiago Rajadas

03/09/2025 14:35 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Portugal

O famoso elevador da Glória, que liga dois bairros no centro de Lisboa, saiu do trilho e acabou despencando na tarde desta quarta-feira (3). O local é bastante popular entre turista e um dos cartões-postais de capital portuguesa.

 

O Corpo de Bombeiros de Lisboa confirmou ao Notícias ao Minuto que há registo de feridos e que o alerta foi dado pelas 18h06. A caixa do elevador teria caído de uma grande altura e descido a ladeira que liga dois bairros do centro da cidade. A mesma fonte referiu que os meios de socorro estão no local, onde já se encontram mais de 30 agentes. 

De acordo com informação da imprensa local, 15 pessoas morreram, mais de 20 teriam ficado feridas no acidente, sendo duas em estado grave. Uma criança está entre os feridos.

