Sobe para 17 o número de mortos no acidente com bondinho em Lisboa

© Lusa

Nesta quinta-feira (4), João Oliveira, diretor da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa e Vale do Tejo, em Portugal, informou que o número de feridos no acidente com o 'Elevador da Glória', famoso bondinho no centro da cidade, subiu para 23, um aumento face aos 18 inicialmente reportados. O número de mortos também subiu de 15 para 17.

A mesma fonte destacou que há mais do que cinco pessoas em estado grave, sem detalhar o número em concreto, bem como do número de pessoas em estado crítico. O diretor da PJ de Lisboa e Vale do Tejo referiu que os feridos estão distribuídos por hospitais de Lisboa e Grande Lisboa.

Sobre as nacionalidades envolvidas, João Oliveira frisou, na mesma entrevista, que alguns são de nacionalidade estrangeira, o que "aporta o grau de dificuldade para a identificação", sem apresentar dados em concreto.

A polícia informou apenas que já identificaram que uma família era da Alemanha, sendo que o pai está entre as vítimas fatais. A mãe está em estado crítico e a criança teve ferimentos leves.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória, que liga dois bairros no centro de Lisboa.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.