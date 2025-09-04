Professor esfaqueia colega duas vezes no pescoço; vítima sobreviveu

© Shutterstock

Um professor foi esfaqueado duas vezes por um colega, em regime temporário, no colégio Paul-Langevin, em Martigues, na costa francesa, esta quarta-feira (3).

O incidente teria acontecido na sala dos professores durante a parte da manhã e, portanto, nenhum dos 1.500 alunos que frequentam a instituição teriam presenciado o ataque.

Segundo as autoridades que foram chamadas para a emergência, citadas pelo Le Parisien, o agredido teria sido esfaqueado "duas vezes no pescoço, com uma faca pequena, mas não houve hemorragia".

Foram os outros professores, que se encontravam na mesma sala, que conseguiram acalmar o colega e "convencê-lo a entregar a arma que carregava".

Segundo as testemunhas do incidente, ambos os professores lecionavam matemática, mas o agressor teria atacado "a primeira pessoa que apareceu" sem razão aparente.

O agressor, que era professor substituto, foi detido no local por uma patrulha da polícia que, entretanto, tinha sido alertada para a situação pela direção do colégio.

A vítima, que ficou apenas com ferimentos leves, foi socorrida, em uma primeira instância pela enfermeira da escola, e, mais tarde, pelos serviços de emergência.

As conclusões iniciais da investigação revelaram que o agressor não "estava recebendo tratamento" para transtornos psiquiátricos.