Ônibus desgovernado deixa 'vários feridos' no centro de Londres

Na manhã desta quinta-feira (4), um ônibus desgovernado deixou "vários feridos" no centro de Londres, Inglaterra. De acordo com a imprensa local, alguns pedestres foram atropelados.

O acidente ocorreu pelas 8h20 na Victoria Street e entre os feridos está o motorista do transporte público, de acordo com a Sky News, que cita fonte policial.

O caso já está sendo investigado pela Polícia Metropolitana, mas, até ao momento, não há registo de feridos graves.

O Serviço de Ambulâncias de Londres confirmou que foi acionado para "responder a relatos de um acidente com um ônibus" no centro da cidade.

Os serviços de emergência estiveram durante toda a manhã resgatando as vítimas do acidente.

We were called at 8:20am this morning (4 September) to reports of an incident involving a bus on Victoria Street, SW1E. We currently have resources on the scene. The incident is ongoing and we are working with our emergency services partners. More to follow. pic.twitter.com/YbmUUaut0U — London Ambulance Service (@Ldn_Ambulance) September 4, 2025

Para a Sky News, um porta-voz do Serviço de Ambulâncias de Londres acrescentou que foram mobilizados vários "recursos" para o local, "incluindo equipes de ambulâncias, paramédicos, um gestor de equipe clínica, um oficial de resposta a incidentes e um veículo de apoio de comando", além de um helicóptero.

À agência de notícias britânica PA, uma testemunha, identificada como Emit Suker, de 47 anos, indicou que o ônibus "vinha de Westminster" e transportava "cerca de 15, 16 pessoas". "As pessoas gritavam — foi terrível", recordou.

Já Rosie Trew, diretora de prestação de serviços de ônibus, disse estar "trabalhando com a polícia e a operadora, Transport UK, para investigar urgentemente este incidente".

"Os nossos pensamentos estão com as pessoas que ficaram feridas após um incidente com um ônibus na Victoria Street", adisse. "Este deve ter sido um incidente angustiante para todos os envolvidos e temos apoio disponível para qualquer pessoa afetada".

