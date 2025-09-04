Vaticano pendura imagem de Carlo Acutis na fachada da Basílica de São Pedro

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vaticano pendurou a imagem de Carlo Acutis, o beato que se tornará o primeiro santo millennial da Igreja Católica, na Basílica de São Pedro. O retrato foi exibido nesta quinta-feira (4).

A cerimônia de canonização está marcada para o próximo domingo (7), segundo anúncio feito pelo papa Leão 14 em junho.

O primeiro dos milagres atribuídos ao adolescente reconhecido pelo Vaticano foi a cura de uma criança de três anos em Mato Grosso do Sul diagnosticada com uma doença congênita no pâncreas.

A piora da saúde do menino fez sua família levá-lo até a Capela Nossa Senhora de Aparecida, em Campo Grande, onde estava exposto um pedaço da camiseta de Acutis, então já reconhecido como milagreiro. Matheus foi curado, e o milagre confirmado por uma junta médica.

Como mostrou reportagem da Folha de S.Paulo, o beato também atrai fiéis de todo o mundo ao bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. É na avenida João Dias que fica a primeira e única paróquia dedicada a Carlo Acutis. A canonização é um marco para a Igreja Católica, que dá as boas-vindas a um santo adolescente, que vestia calça jeans e jogava videogame.

Acutis morreu em 2006, aos 15 anos, devido à leucemia. Nascido em 1991, criou um site para catalogar milagres e aparições da Virgem Maria, além de divulgar os ensinamentos da igreja. Assim, é considerado o primeiro millennial a virar santo.

No vocabulário de hoje, pode-se dizer que o novo santo era um influencer dos anos 2000. Sua imagem na Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis poderia ser de algum estudante do liceu ou da universidade que também funcionam ali.

"Ele jogava PlayStation, era escoteiro. Nós achamos que era uma mensagem positiva de que para ser santo não precisa ser padre ou freira, você pode ser um jovem estudante", diz o vigário da paróquia, o padre Gilberto Lombardo.

Também haverá no domingo a canonização de Pier Giorgio Frassati (1901-1925). Ele morreu aos 24 anos, de poliomielite, em 1925. Nascido em Turim, na Itália, era conhecido por sua paixão pelo alpinismo e pela caridade. Foi beatificado em 1990 por João Paulo 2º.

A cerimônia de Acutis estava marcada inicialmente para o dia 27 de abril, no Jubileu dos Adolescentes, e Frassati em 3 de agosto, no Jubileu dos Jovens. Com a morte do Papa Francisco, as datas foram alteradas.