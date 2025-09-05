NYT: comandos dos EUA mataram civis norte-coreanos em missão fracassada

© <p>Getty Images</p>

Nesta sexta-feira (5), o New York Times publicou um material investigativo que aponta que os Navy SEALs, de operações especiais da Marinha dos EUA, atiraram e mataram vários civis norte-coreanos durante uma missão secreta fracassada em 2019. Os norte-americanos tinham o objetivo de instalar um dispositivo de escuta no país com armas nucleares durante negociações diplomáticas de alto risco.

Citando fontes anônimas, incluindo oficiais militares atuais e ex-agentes com conhecimento dos detalhes confidenciais, a publicação relatou que Donald Trump, que estava em seu primeiro mandato, aprovou a operação durante negociações históricas com o líder norte-coreano Kim Jong Un.

De acordo com a publicação, os civis estavam pescando e pegando mariscos quando, inadvertidamente, se depararam com os agentes dos Estados Unidos. Os oficiais abriram fogo, matando todos que estavam em pequeno barco pesqueiro. Não se sabe ao certo o número de vítimas. Uma revisão confidencial do Pentágono concluiu posteriormente que os assassinatos foram justificados pelas regras de engajamento, disse o relatório.

O jornal destacou que Trump tentou negociar, em 2019, com Kim Jong-un o fim do programa de armas nucleares e mísseis balísticos da Coreia do Norte, mas as conversas não tiveram efeitos.

Questionados pelo NYT, a Casa Branca, o Pentágono e a Embaixada dos EUA em Seul não comentaram o relatório.



