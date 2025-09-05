475 imigrantes são presos em fábrica Hyundai nos EUA

© <p>Getty Images</p>

Nesta sexta-feira (5), centenas de trabalhadores envolvidos na construção da nova fábrica da Hyundai no estado americano da Geórgia foram presos. As obras de construção das instalações, que serão dedicadas à produção de baterias para automóveis em parceria com a LG Energy Solution a partir do fim do ano, foram paralisadas.

A publicação Korea Economic Daily fala na prisão de cerca de 560 funcionários - com cerca de 300 cidadãos sul-coreanos envolvidos. A fábrica de baterias da Hyundai na Geórgia garantiu que está cooperando com as autoridades para solucionar o caso e trabalhar de acordo com as normas dos Estados Unidos.

Um agente do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) esclareceu que a ação foi realizada por várias agências, sob autorização judicial, enquanto decorre "uma investigação sobre práticas de emprego ilegais".

Já o The New York Times reporta que, entre os detidos nesta ação contra a imigração ilegal estão também executivos. Há funcionários da Hyundai e da LG Energy Solution envolvidos, relatou a empresa tecnológica.

Steven Schrank, agente especial que lidera as Investigações de Segurança Interna da Geórgia, confirmou que existiram detenções, enquanto o escritório de Atlanta da agência AFT do Departamento de Justiça anunciou na rede social X a detenção de cerca de 475 imigrantes ilegais.

Today, @ATFAtlanta joined HSI, FBI, DEA, ICE, GSP and other agencies in a major immigration enforcement operation at the Hyundai mega site battery plant in Bryan County, GA, leading to the apprehension of ~450 unlawful aliens, emphasizing our commitment to community safety. #ATF pic.twitter.com/su6raLrLu6 — ATF Atlanta (@ATFAtlanta) September 4, 2025

O governo da Coreia do Sul, país de onde a Hyundai e a LG são oriundas, revelou que os presos se encontram no centro de detenções do Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA.

O porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Lee Jae-woong, falou das detenções em comunicado, onde alertou: "As atividades econômicas das nossas empresas investindo nos Estados Unidos e os interesses dos nossos cidadãos não podem ser violados indevidamente na aplicação da lei dos EUA".

Nos últimos tempos, as relações entre os EUA e a Coreia do Sul têm tido algumas divergências devido a acordos comerciais. Em agosto, Seul prometeu investir 150 bilhões de dólares nos Estados Unidos, com a Hyundai representando 26 bilhões de dólares desta quantia. Por outro lado, desde que foi eleito para regressar à Casa Branca como Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump tem exercido uma dura política anti-imigração, que já originou milhares de detenções e deportações.