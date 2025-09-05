Notícias ao Minuto
475 imigrantes são presos em fábrica Hyundai nos EUA

Uma ação policial na fábrica da Hyundai, na Geórgia, resultou na prisão de centenas dos seus funcionários, que foram acusados de permanência irregular nos Estados Unidos

Rafael Damas
05/09/2025 12:45 ‧ há 1 hora por Rafael Damas

Nesta sexta-feira (5), centenas de trabalhadores envolvidos na construção da nova fábrica da Hyundai no estado americano da Geórgia foram presos. As obras de construção das instalações, que serão dedicadas à produção de baterias para automóveis em parceria com a LG Energy Solution a partir do fim do ano, foram paralisadas.

 

A publicação Korea Economic Daily fala na prisão de cerca de 560 funcionários - com cerca de 300 cidadãos sul-coreanos envolvidos. A fábrica de baterias da Hyundai na Geórgia garantiu que está cooperando com as autoridades para solucionar o caso e trabalhar de acordo com as normas dos Estados Unidos.

Um agente do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) esclareceu que a ação foi realizada por várias agências, sob autorização judicial, enquanto decorre "uma investigação sobre práticas de emprego ilegais".

Já o The New York Times reporta que, entre os detidos nesta ação contra a imigração ilegal estão também executivos. Há funcionários da Hyundai e da LG Energy Solution envolvidos, relatou a empresa tecnológica.

Steven Schrank, agente especial que lidera as Investigações de Segurança Interna da Geórgia, confirmou que existiram detenções, enquanto o escritório de Atlanta da agência AFT do Departamento de Justiça anunciou na rede social X a detenção de cerca de 475 imigrantes ilegais.

 

O governo da Coreia do Sul, país de onde a Hyundai e a LG são oriundas, revelou que os presos se encontram no centro de detenções do Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA.

O porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Lee Jae-woong, falou das detenções em comunicado, onde alertou: "As atividades econômicas das nossas empresas investindo nos Estados Unidos e os interesses dos nossos cidadãos não podem ser violados indevidamente na aplicação da lei dos EUA".

Nos últimos tempos, as relações entre os EUA e a Coreia do Sul têm tido algumas divergências devido a acordos comerciais. Em agosto, Seul prometeu investir 150 bilhões de dólares nos Estados Unidos, com a Hyundai representando 26 bilhões de dólares desta quantia. Por outro lado, desde que foi eleito para regressar à Casa Branca como Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump tem exercido uma dura política anti-imigração, que já originou milhares de detenções e deportações.

