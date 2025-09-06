Sem perceber microfone ligado, Zuckerberg faz revelação a Trump em jantar

© Getty Images

O fundador da Meta, Mark Zuckerberg, passou por uma saia-justa durante um jantar privado na Casa Branca, na quinta-feira (4), a convite do presidente dos EUA, Donald Trump. O encontro reuniu grandes nomes da tecnologia, como Tim Cook (Apple) e Sundar Pichai (Google).

Em certo momento, Trump perguntou aos executivos quanto cada um pretendia investir no país. Surpreendido pela pergunta, Zuckerberg respondeu:

Ah, meu Deus, acho que provavelmente será algo como, não sei, pelo menos US$ 600 bilhões até 2028, nos EUA.

Trump reagiu dizendo que era “muito dinheiro”. O bilionário completou:

— Não, não é. É significativo.

— Isso é bastante. Obrigado, Mark — respondeu o presidente.

O momento constrangedor veio em seguida. Um microfone flagrou Zuckerberg confessando a Trump que não estava preparado para a pergunta:

— Me desculpe, eu não estava pronto... Eu não tinha certeza de qual número você queria usar.

Trump riu e contou a situação à esposa, Melania: “Ele disse que não estava pronto!”. O vídeo viralizou, gerando críticas e piadas nas redes sociais. Veja o momento abaixo:





Trump recebe titãs da tecnologia em jantar e ostenta promessas bilionárias para IA nos EUA A lista de convidados incluiu nomes das maiores empresas em valor de mercado do mundo, como Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai e Sergey Brin (Alphabet, Google), Satya Nadella e Bill Gates (Microsoft), além de Lisa Su (AMD) e Safra Catz (Oracle). Ausências notáveis foram Elon Musk, CEO da Tesla que rompeu com Trump, e Jensen Huang, CEO da Nvidia. Folhapress | 09:31 - 06/09/2025

Outras gafes do bilionário

Em janeiro, durante a posse de Trump, Zuckerberg foi flagrado olhando rapidamente para o decote da apresentadora Lauren Sanchez, noiva de Jeff Bezos. A tentativa de disfarçar a situação acabou chamando ainda mais atenção, e o vídeo se espalhou nas redes.

Meses depois, em abril, Zuckerberg revelou ter comprado a camiseta usada por Jesse Eisenberg no filme “A Rede Social” (2010), que retrata a criação do Facebook. A compra gerou repercussão porque o ator já declarou não querer ser associado ao empresário, criticando sua postura em relação a temas como segurança e verificação de fatos nos aplicativos da Meta.

O longa foi indicado a oito Oscars e venceu três, incluindo Melhor Roteiro Adaptado.

Leia Também: Trocar mensagens sexuais com IA é traição? Pesquisa responde