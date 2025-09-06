Sem perceber microfone ligado, Zuckerberg faz revelação a Trump em jantar

O fundador da Meta, Mark Zuckerberg, passou por uma saia-justa durante um jantar privado na Casa Branca, na quinta-feira (4), a convite do presidente dos EUA, Donald Trump. O encontro reuniu grandes nomes da tecnologia, como Tim Cook (Apple) e Sundar Pichai (Google).
Em certo momento, Trump perguntou aos executivos quanto cada um pretendia investir no país. Surpreendido pela pergunta, Zuckerberg respondeu:
Ah, meu Deus, acho que provavelmente será algo como, não sei, pelo menos US$ 600 bilhões até 2028, nos EUA.
Trump reagiu dizendo que era “muito dinheiro”. O bilionário completou:
— Não, não é. É significativo.
— Isso é bastante. Obrigado, Mark — respondeu o presidente.
O momento constrangedor veio em seguida. Um microfone flagrou Zuckerberg confessando a Trump que não estava preparado para a pergunta:
— Me desculpe, eu não estava pronto... Eu não tinha certeza de qual número você queria usar.
Trump riu e contou a situação à esposa, Melania: “Ele disse que não estava pronto!”. O vídeo viralizou, gerando críticas e piadas nas redes sociais. Veja o momento abaixo:
Mark Zuckerberg gets caught on a hot mic admitting he is totally making up Meta’s U.S. investment numbers based on whatever Trump wants to hear:— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) September 5, 2025
pic.twitter.com/DnxMALqJgK
Outras gafes do bilionário
Em janeiro, durante a posse de Trump, Zuckerberg foi flagrado olhando rapidamente para o decote da apresentadora Lauren Sanchez, noiva de Jeff Bezos. A tentativa de disfarçar a situação acabou chamando ainda mais atenção, e o vídeo se espalhou nas redes.
Meses depois, em abril, Zuckerberg revelou ter comprado a camiseta usada por Jesse Eisenberg no filme “A Rede Social” (2010), que retrata a criação do Facebook. A compra gerou repercussão porque o ator já declarou não querer ser associado ao empresário, criticando sua postura em relação a temas como segurança e verificação de fatos nos aplicativos da Meta.
O longa foi indicado a oito Oscars e venceu três, incluindo Melhor Roteiro Adaptado.
Leia Também: Trocar mensagens sexuais com IA é traição? Pesquisa responde