Veja o momento em que um edifício em Gaza colapsa após ataque israelense

O Exército de Israel atacou um edifício de 15 andares na Cidade de Gaza. O prédio destruído é a Torre Soussi, um alvo que o exército já havia anunciado que pretendia atingir.

Notícias ao Minuto Brasil
06/09/2025 13:36 ‧ há 16 minutos por Notícias ao Minuto Brasil

Mundo

Médio Oriente

Israel atacou uma torre na Cidade de Gaza, na sexta-feira, 5 de setembro. As forças israelenses afirmaram que a torre era “utilizada pela organização terrorista Hamas”.

 

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o edifício de 15 andares é atingido e, em seguida, desaba, criando uma grande nuvem de fumaça e poeira.

Testemunhas citadas pela agência de notícias francesa AFP afirmaram que o edifício destruído era a Torre Soussi, localizada no mesmo perímetro de evacuação da Torre Ruya, que o Exército israelense havia anunciado anteriormente que pretendia atacar.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, também compartilhou o vídeo do ataque em seu perfil na rede social X (antigo Twitter).

Vale lembrar que o Exército israelense já havia anunciado na sexta-feira que realizaria, “nos próximos dias”, ataques contra edifícios altos na Cidade de Gaza antes de conquistar a cidade, alegando que os prédios “se tornaram infraestruturas terroristas”.

No comunicado em que anunciou o bombardeio, o Exército israelense afirmou que “os terroristas do Hamas instalaram equipamentos de inteligência e estabeleceram postos de observação no edifício para monitorar a localização das tropas na área”, acrescentando que o grupo islâmico palestino também “construiu infraestruturas subterrâneas ao lado do edifício”.

Essa foi a segunda torre bombardeada pelo Exército na Cidade de Gaza em menos de 24 horas, como parte de uma nova operação para demolir os últimos edifícios da cidade antes de assumir o controle total da região, considerada a capital de Gaza.

Ao longo de sua ofensiva de quase dois anos em Gaza, Israel tem usado o mesmo argumento para bombardear escolas, abrigos, tendas, clínicas, hospitais e pontos de distribuição de alimentos: a presença de “infraestruturas terroristas” do Hamas. Mas, na maioria dos casos, não apresentou provas.

Na manhã de sexta-feira, outra mensagem do Exército pedia que os moradores de um edifício residencial no sudoeste da Cidade de Gaza e das áreas próximas abandonassem o local, alertando que o bombardeio do prédio era iminente.

“Alerta urgente aos residentes da Cidade de Gaza [...] e especialmente aos que estão no edifício Al-Rouya [...] ou nas tendas próximas”, dizia uma publicação feita nas redes sociais pelo porta-voz do Exército israelense em árabe, Avichay Adraee.

A mensagem foi acompanhada por uma imagem aérea da região, que mostrava o edifício marcado em vermelho, mas esse acabou não sendo o alvo.

As autoridades também aconselharam os moradores da Cidade de Gaza a se dirigirem a uma “zona humanitária” declarada por Israel, localizada mais ao sul da Faixa de Gaza.

A ONU estima que cerca de um milhão de pessoas estejam na região da Cidade de Gaza e alerta para um “desastre iminente” caso novos ataques israelenses ocorram.

Leia Também: Sem perceber microfone ligado, Zuckerberg faz revelação a Trump em jantar

 

