O primeiro santo millennial será canonizado hoje. Quem era Carlo Acutis?

O “influencer de Deus” será canonizado neste domingo pelo Papa Leão XIV, quase vinte anos após sua morte.

Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991, em Londres, Inglaterra, onde seus pais trabalhavam. Porém, ainda com alguns meses de vida, a família retornou a Milão, na Itália, cidade natal, onde o jovem viveu o restante de sua curta vida.

Aos 15 anos, Acutis faleceu em decorrência de uma leucemia.

Apesar do pouco tempo que passou na Terra, o jovem marcou toda uma geração de novos católicos e interessados na religião.

Frequentemente chamado de “o santo padroeiro da internet”, Acutis ficou conhecido mundialmente por difundir a fé católica e documentar milagres online, especialmente no site The Eucharistic Miracles of The World, traduzido para mais de 20 idiomas.

Lá, ele registrou todos os milagres que conseguiu, dividindo-os por país. Na seção dedicada a Portugal, há apenas um: o de Santarém, no ano de 1247.

“O Milagre Eucarístico de Santarém, junto com o de Lanciano, é considerado um dos mais importantes”, escreveu em sua página.

Acutis queria rezar na igreja aos três anos

Em entrevista concedida no ano passado, a mãe de Acutis, Antonia Salzano, recordou como o filho estava “à frente de seu tempo”.

“Quando tinha três anos, queria entrar na igreja para rezar a Jesus junto da cruz. Era, por natureza, muito piedoso, muito religioso, e me fazia muitas perguntas profundas. Eu não conseguia responder, porque era muito ignorante nesses assuntos. Isso me deixava desconfortável, pois queria ser um exemplo para o meu filho”, confessou Antonia, que, por causa das perguntas de Carlo, acabou estudando temas católicos para conseguir dar respostas a ele.

A mãe do jovem — prestes a tornar-se santo — contou ainda que, três meses após a morte do avô, Carlo disse que o tinha visto, que ele estava no Purgatório e precisava de orações.

Esse episódio, somado às perguntas do filho, levou Antonia a mudar de vida: de alguém que acreditava mas não praticava a fé, tornou-se uma católica devota, assídua na igreja e na missa.

Antonia relatou também que, no dia em que Carlo celebrou seu sétimo aniversário e fez a primeira comunhão, pegou um caderno e escreveu: “Estar sempre unido a Jesus é o meu plano de vida.”

Junto à devoção à fé católica, surgiu o interesse pela internet e pelas plataformas digitais, que ele começou a usar pouco a pouco. Inicialmente para promover trabalhos voluntários ou ajudar instituições católicas a criarem sites; depois, com sua própria página, dedicada exclusivamente aos milagres eucarísticos.

Acutis visitou Portugal em 2005

Em 2005, durante sua missão de documentar os milagres, Acutis visitou Portugal, passando por Santarém (onde ocorreu o milagre mencionado), Lisboa e, claro, Fátima — embora não tenha chegado a escrever sobre a aparição de Nossa Senhora em sua página online.

Foi no fim daquele verão que sua saúde começou a se agravar e, pouco mais de um ano depois, em 2006, Carlo faleceu em decorrência do câncer.

O jovem foi sepultado na Igreja de Santa Maria Maior, em Assis, Itália, a seu pedido. Hoje, milhares de fiéis visitam seu túmulo para prestar homenagem.

Mas, como ocorre com todos os santos, Acutis só pôde ser canonizado após a comprovação de milagres atribuídos a ele, reconhecidos oficialmente pelo Vaticano.

Dois milagres atribuídos a Carlo Acutis

Os dois milagres reconhecidos pela Santa Sé foram aprovados em 2020, quase uma década depois de terem ocorrido.

O primeiro aconteceu em 12 de outubro de 2013 — data da morte de Acutis e também o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Um pedaço de roupa de Carlo, considerado relíquia, foi exposto em uma igreja no Brasil.

Matheus Vianna, de quatro anos, sofria de uma doença rara no pâncreas, que o fazia vomitar tudo o que comia. Os médicos afirmavam que ele não chegaria aos cinco anos. Naquele dia, na igreja, Matheus se aproximou da relíquia, beijou-a e gritou: “Parar de vomitar!” Mais tarde, segundo relato da mãe à imprensa, Matheus comeu um bife com batatas fritas e, pela primeira vez, não vomitou.

O segundo milagre ocorreu em 2022, quando a estudante Valéria Valverde, da Costa Rica, ficou gravemente ferida em um acidente de bicicleta em Florença, Itália.

A mãe, desesperada, foi rezar diante do túmulo de Carlo Acutis, e pouco depois Valéria se recuperou de forma considerada milagrosa.

Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis neste domingo

Vinte anos após sua morte, todos esses acontecimentos culminam na canonização de Carlo Acutis, que será declarado santo neste domingo pelo Papa Leão XIV. Inicialmente, a cerimônia estava marcada para 27 de abril, mas precisou ser adiada devido à morte do Papa Francisco.

Acutis já havia sido beatificado em 10 de outubro de 2020, na Basílica de São Francisco, em Assis, pelo então Papa, mas agora será elevado à santidade pelo novo líder da Igreja Católica — tornando-se o primeiro santo da geração millennial.