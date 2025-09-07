Trump 'declara guerra' e ameaça Chicago com força 'apocalíptica'

© Getty Images

Depois de Los Angeles, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também quer “intervir em Chicago” com policiais federais e militares para “resolver o crime” naquela que considera a cidade “mais perigosa do mundo”. Enquanto isso, o republicano já oficializou o retorno do Departamento de Guerra ao país.

Neste sábado, Donald Trump recorreu à sua plataforma Truth Social e compartilhou uma imagem sua vestido com um uniforme do Exército norte-americano, tendo a cidade de Chicago ao fundo, com vários helicópteros no ar e chamas.

“‘Adoro o cheiro de deportações pela manhã…’”, dizia a publicação.

E acrescentou: “Chicago está prestes a descobrir por que se chama Departamento de Guerra”.

[Legenda]© Reprodução

Vale lembrar que, na última terça-feira, o chefe de Estado norte-americano ameaçou enviar policiais federais e militares, incluindo reservistas da Guarda Nacional, para cidades governadas por democratas, como Chicago, Nova York e Baltimore. As declarações foram feitas na Casa Branca, após ele já ter prometido, por meio de sua rede Truth Social, que iria resolver o problema da criminalidade na cidade do norte dos Estados Unidos, que considerou “de longe, a mais perigosa do mundo”.

Já nesta sexta-feira, 5 de setembro, Donald Trump anunciou oficialmente a mudança do nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra — denominação que a pasta teve entre 1789 e 1947.

“Acho que é um nome mais apropriado, especialmente considerando a situação atual do mundo. Temos as forças armadas mais fortes do planeta”, ressaltou Trump na Casa Branca, ao assinar a ordem executiva que restabelece a antiga nomenclatura.

O republicano justificou a mudança, planejada há algumas semanas, observando que, sob esse nome, os Estados Unidos “alcançaram algumas de suas maiores vitórias militares”, em referência às conquistas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial.

