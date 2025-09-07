Rússia atinge Ucrânia com o maior ataque aéreo da guerra

© Reprodução / X / @nexta_tv

A Rússia lançou seu maior ataque aéreo da guerra na Ucrânia durante a noite, incendiando o principal prédio do governo ucraniano no centro de Kiev.

Entre os mortos estava uma criança de 1 ano, cujo corpo foi retirado dos escombros pelas equipes de resgate, informou o chefe da administração municipal de Kiev, Tymur Tkachenko.

Os serviços de emergência disseram, na plataforma de mensagens Telegram, que 18 pessoas ficaram feridas “na capital como resultado deste ataque em massa”.

Uma fumaça espessa podia ser vista subindo em direção ao céu do último andar em chamas do principal prédio do governo, localizado no histórico bairro de Pecherskyi. Testemunhas publicaram imagens das chamas na rede social X (antigo Twitter):

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse que o bombardeio de drones e mísseis também causou danos no norte, sul e leste do país, incluindo as cidades de Zaporizhzhia, Kryvyi Rih e Odesa, bem como nas regiões de Sumy e Chernihiv.



"Tais assassinatos agora, quando a verdadeira diplomacia já poderia ter começado há muito tempo, são um crime deliberado e um prolongamento da guerra", disse Zelenskiy em uma publicação no X, fazendo um novo apelo aos aliados para que fortaleçam as defesas aéreas ucranianas.

Até agora, a Rússia havia evitado atingir prédios governamentais no centro da capital ucraniana.

Destroços de drones russos atingiram prédios residenciais de quatro andares nos distritos de Sviatoshynskyi e Darnytskyi, em Kyiv, segundo o prefeito Vitali Klitschko.

O ataque de domingo foi o segundo ataque em massa com drones e mísseis russos contra a capital ucraniana em um período de duas semanas.

No sábado, Zelensky rejeitou a proposta do presidente russo, Vladimir Putin, para um encontro presencial em Moscou, afirmando que Putin “pode ir a Kyiv” se realmente quiser construir pontes e negociar o fim da guerra.

A ofensiva militar russa em território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Após mais de três anos da invasão russa da Ucrânia, as propostas de acordo de paz entre Moscou e Kyiv continuam fracassando, apesar das iniciativas do presidente norte-americano, Donald Trump, para aproximar as partes.

O líder russo, Vladimir Putin, exige que a Ucrânia ceda territórios e renuncie ao apoio ocidental e à adesão à OTAN — condições consideradas inaceitáveis por Kyiv, que, por sua vez, reivindica um cessar-fogo imediato como ponto de partida para qualquer acordo de paz, a ser garantido por compromissos internacionais de segurança.