Carlo Acutis: Papa canoniza millennial conhecido como influencer de Deus

© Getty Images

A cerimônia, realizada ao ar livre, contou com a presença de milhares de fiéis de todo o mundo, sobretudo jovens devotos de Acutis, que carregavam santinhos com a imagem do adolescente.

Também estiveram presentes o presidente da Itália, Sergio Mattarella, além dos pais e dos dois irmãos de Carlo Acutis.

Sua mãe, Antonia Salzano, foi a responsável por levar ao altar o relicário contendo um fragmento do coração do filho.

São Carlo Acutis é o primeiro santo da chamada geração millennial (nascidos entre 1981 e 1996).

Ele nasceu em Londres, em 3 de maio de 1991, onde o pai vivia, mas pouco depois mudou-se com a família para Milão.

Após receber a primeira comunhão, aos 7 anos, começou a se dedicar à Igreja, tendo descrito sua fé com uma frase que depois se tornou célebre entre os devotos: “A Eucaristia é o meu caminho para o Céu.”

Acutis, que lia vorazmente livros universitários sobre programação, começou a trabalhar com um estudante de engenharia da computação no site da paróquia. Com ele, aprendeu a desenhar e criar páginas e acabou se apaixonando pela atividade.

Ganhou o apelido de “influenciador de Deus” graças ao seu principal legado tecnológico: um site multilíngue que documentava os chamados milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja — projeto que ele concluiu numa época em que o desenvolvimento de sites ainda era domínio quase exclusivo de profissionais.

Acutis era conhecido por passar horas em oração todos os dias. A hierarquia católica tem buscado promover a prática do culto eucarístico porque, segundo pesquisas, a maioria dos católicos não acredita que Cristo esteja realmente “presente” na hóstia consagrada, momento da missa em que o sacerdote transforma o pão no Corpo de Cristo.

Em outubro de 2006, foi diagnosticado com uma forma agressiva de leucemia e, poucos dias depois, faleceu aos 15 anos e 5 meses, no dia 12 de outubro de 2006.

Seu corpo foi conservado e está exposto na Basílica de São Francisco de Assis, na Itália, vestido com calça jeans e tênis Nike, sendo venerado por fiéis de todo o mundo.

Ele foi beatificado em 10 de outubro de 2020 e, em 23 de maio, foi anunciado que o Papa havia assinado o decreto para sua canonização.

A Congregação para a Causa dos Santos reconheceu como milagre de sua intercessão a cura, considerada inexplicável por especialistas, de uma criança nascida no Brasil em 2010 com uma malformação congênita no pâncreas.

O segundo milagre que levou à canonização está relacionado a uma mulher da Costa Rica que, em julho de 2022, fez uma peregrinação ao túmulo de Acutis, em Assis, para rezar pela cura de sua filha, que havia sofrido um grave ferimento na cabeça após cair de bicicleta.

A jovem, Valéria, estudante de Florença, sofreu um traumatismo craniano, e os médicos deram-lhe pouquíssimas chances de sobrevivência. Mas, no mesmo dia da peregrinação da mãe ao túmulo de Carlo, a menina começou a respirar sozinha.

Durante a primeira missa de canonização de seu pontificado, o Papa Leão XIV também canonizou outra figura italiana popular que faleceu jovem: Pier Giorgio Frassati.

Ambas as cerimônias estavam programadas para o início deste ano, mas foram adiadas devido à morte do Papa Francisco, em abril.

Francisco havia defendido com fervor a canonização de Carlo, convencido de que a Igreja precisava de alguém como ele para atrair os jovens católicos à fé, ao mesmo tempo em que dialogava com as promessas e os perigos da era digital.

Leia Também: Rússia atinge Ucrânia com o maior ataque aéreo da guerra