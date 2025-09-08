Notícias ao Minuto
Ataque terrorista? Tiroteio em Jerusalém faz, pelo menos, cinco mortos

As autoridades reportam que dois "terroristas foram neutralizados", mas não esclarecem se foram mortos pela polícia no local. Os atiradores seriam palestinos provenientes de Ramallhah, na Cisjordânia ocupada por Israel

Ataque terrorista? Tiroteio em Jerusalém faz, pelo menos, cinco mortos Vídeo
Ex-Palmeiras se aposenta aos 33 anos após uma década com dores

Priscilla revela que se casou: 'Ninguém sabe'

Bruna Biancardi surge de máscara após celulite facial

As autoridades reportam que dois "terroristas foram neutralizados", mas não esclarecem se foram mortos pela polícia no local. Os atiradores seriam palestinos provenientes de Ramallhah, na Cisjordânia ocupada por Israel

08/09/2025 05:35 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Israel

Nesta segunda-feira (8), cinco pessoas morreram em um tiroteio em Jerusalém, Israel, que está sendo considerado um ataque terrorista pelas autoridades.

 

Segundo o Times of Israel, pelo menos, sete vítimas estão em estado muito grave, duas em estado grave e três com ferimentos leves. 

O ataque teria tido como alvo um ônibus que passava em um importante cruzamento na entrada norte de Jerusalém, em uma estrada que conduz a colonatos judaicos localizados em Jerusalém Oriental.

As autoridades reportam que dois "terroristas foram neutralizados", esclarecendo que ambos foram mortos a tiro por um soldado que estaria na zona e armado.

"Um agente de segurança e um civil que estavam presentes no local dispararam contra os terroristas, que foram neutralizados", afirmou a polícia.

O Times of Israel afirma que os atiradores seriam palestinos provenientes de Ramallhahh, na Cisjordânia ocupada por Israel. As identidades dos agressores ainda não foram reveladas pelas autoridades.

O MDA, de atendimento médico, informou ter enviado equipes de resgate para o local depois de ter recebido chamadas sobre um ataque que deixou várias pessoas feridas em Ramot, um bairro de Jerusalém Oriental na parte ocupada pelos israelitas, segundo a agência de notícias AFP.

Pode ver imagens do aparato no local na nossa galeria.

Nas redes sociais já circulam alguns vídeos do ataque. Em um deles, é possível ouvir o tiroteio que aconteceu esta manhã em Jerusalém.

Noutra publicação, mostra uma das armas que os agressores terão usado: trata-se de uma Carl Gustav, uma metralhadora.

 

Israel ameaça

Israel ameaça "medidas unilaterais" se Ocidente reconhecer Palestina

Israel ameaçou hoje tomar "medidas unilaterais" casos os países ocidentais reconheçam o Estado palestino, o que já vários fizeram nos últimos meses e outros tantos prometeram fazer no final do mês, durante a 80.ª Assembleia Geral da ONU.

Notícias ao Minuto Brasil | 13:48 - 07/09/2025

