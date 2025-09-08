Ataque terrorista? Tiroteio em Jerusalém faz, pelo menos, cinco mortos

© REUTERS/Ronen

Nesta segunda-feira (8), cinco pessoas morreram em um tiroteio em Jerusalém, Israel, que está sendo considerado um ataque terrorista pelas autoridades.

Segundo o Times of Israel, pelo menos, sete vítimas estão em estado muito grave, duas em estado grave e três com ferimentos leves.

O ataque teria tido como alvo um ônibus que passava em um importante cruzamento na entrada norte de Jerusalém, em uma estrada que conduz a colonatos judaicos localizados em Jerusalém Oriental.

As autoridades reportam que dois "terroristas foram neutralizados", esclarecendo que ambos foram mortos a tiro por um soldado que estaria na zona e armado.

"Um agente de segurança e um civil que estavam presentes no local dispararam contra os terroristas, que foram neutralizados", afirmou a polícia.

O Times of Israel afirma que os atiradores seriam palestinos provenientes de Ramallhahh, na Cisjordânia ocupada por Israel. As identidades dos agressores ainda não foram reveladas pelas autoridades.

O MDA, de atendimento médico, informou ter enviado equipes de resgate para o local depois de ter recebido chamadas sobre um ataque que deixou várias pessoas feridas em Ramot, um bairro de Jerusalém Oriental na parte ocupada pelos israelitas, segundo a agência de notícias AFP.

Pode ver imagens do aparato no local na nossa galeria.

Nas redes sociais já circulam alguns vídeos do ataque. Em um deles, é possível ouvir o tiroteio que aconteceu esta manhã em Jerusalém.

️BREAKING: Two individuals opened fire on an Israeli bus at the Ramot settlement junction, north of occupied Jerusalem.



4 Israelis confirmed dead

15+ injured, including 7 critically

The shooters were killed by Israeli soldiers and armed settlers on the scene. pic.twitter.com/meaAJb1S1h — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 8, 2025

Noutra publicação, mostra uma das armas que os agressores terão usado: trata-se de uma Carl Gustav, uma metralhadora.

The terrorists who carried out the shooting attack at the Ramot Junction in Jerusalem used a makeshift “Carlo,” otherwise known as the Carl Gustav, submachine gun, according to images from the scene. pic.twitter.com/k0tbEX6cGX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 8, 2025