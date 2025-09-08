Notícias ao Minuto
Procurar

Oposição na Argentina vence legislativas em Buenos Aires e ameaça Milei

O partido de Milei, La Libertad Avanza, foi derrotado pela oposição peronista neste domingo (7) nas legislativas na província de Buenos Aires, maior distrito eleitoral da Argentina

Oposição na Argentina vence legislativas em Buenos Aires e ameaça Milei

© Tomas Cuesta/Getty Images

Notícias ao Minuto
08/09/2025 06:10 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Argentina

A oposição peronista ao Governo de Javier Milei, derrotou neste domingo o partido do Presidente argentino, La Libertad Avanza, nas legislativas na província de Buenos Aires, maior distrito eleitoral, fundamental para as eleições nacionais do próximo outubro. Com mais de 85% dos votos apurados, a aliança da oposição peronista Fuerza Patria, obteve quase 47%, enquanto a La Libertad Avanza (LLA) ficou com quase 34%.

 

Milei já reconheceu que o LLA sofreu "uma derrota clara", que "tem de ser aceita", e prometeu fazer o possível para reverter estes resultados.

"Hoje tivemos uma derrota clara e, se alguém quiser começar a reconstruir e seguir em frente, a primeira coisa que precisa de ser aceita são os resultados. E hoje os resultados não foram positivos e tivemos um revés eleitoral e isso precisa de ser aceito", disse.

O principal rosto da vitoria, a ex-presidente da Argentina Cristina Fernández (2007-2015) saiu à varanda da sua casa em Buenos Aires, onde cumpre prisão domiciliar, para saudar centenas de apoiadores que aí se reuniram este domingo para celebrar o feito peronista.

"Viu Milei?", escreveu Fernández minutos antes de sair à varanda no seu perfil na rede social X, para em seguida criticar, uma a uma, várias políticas e ações do Presidente Javier Milei durante o seu mandato.

Os resultados ainda provisórios apontam para uma vitória do peronismo em seis das oito secções eleitorais que compõem a província, incluindo vitórias categóricas nos dois distritos mais populosos.

A participação ficou acima de 63%, um número inferior ao registrado nas eleições legislativas anteriores (71% em 2021 e 77% em 2017), mas não tão baixo quanto o esperado, considerando que, desta vez, por estas eleições não serem realizadas em conjunto com as nacionais, se previa uma maior abstenção.

Atrás da Fuerza Patria e da LLA, a Somos Buenos Aires, uma frente política composta por setores peronistas opostos ao kirchnerismo (o vencedor desta noite), registrou pouco mais do que 5% dos votos. Em quarto lugar, a Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, ultrapassou os 4%.

A serem conformados estes resultados, a Fuerza Patria, que governa a província desde 2019, ficará com 13 dos 23 assentos no Senado que estavam em jogo nesta eleição e 21 dos 46 assentos disputados.

A LLA, por sua vez, ficará com oito dos 46 assentos no Senado provincial e ainda 18 assentos na Câmara Baixa, que conta com um total de 92 cadeiras.

O peronismo conseguiu impor-se não só ao partido de Milei, mas também à Propuesta Republicana (Pro), partido conservador liderado pelo ex-presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), que se apresentou a estas eleições em coligação com a LLA.

Tanto o governo de Milei quanto o peronismo - a principal força de oposição na Argentina - escolheram como estratégia política apresentar a eleição provincial como uma batalha fundamental para se posicionarem com solidez para as eleições nacionais de 26 de outubro, nas quais será parcialmente renovada a composição do Parlamento argentino.

A província de Buenos Aires tem um peso eleitoral importante, uma vez que concentra 38,6% da população da Argentina.

Ataque terrorista? Tiroteio em Jerusalém faz, pelo menos, cinco mortos

Ataque terrorista? Tiroteio em Jerusalém faz, pelo menos, cinco mortos

As autoridades reportam que dois "terroristas foram neutralizados", mas não esclarecem se foram mortos pela polícia no local. Os atiradores seriam palestinos provenientes de Ramallhah, na Cisjordânia ocupada por Israel

Notícias ao Minuto | 05:35 - 08/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você