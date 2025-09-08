Notícias ao Minuto
Jovens sobem edifício em chamas para salvar mulher: "É preciso coragem"

Alison Hoeppe, tia de um dos jovens que subiu o edifício, conta que o seu sobrinho "não hesitou um segundo e subiu com o companheiro para a resgatar" e eles depois foram seguidos por um grupo de jovens que ajudaram no resgate da mulher

Jovens sobem edifício em chamas para salvar mulher: "É preciso coragem" Vídeo
Notícias ao Minuto

© Alison Ayanna Nahil Hoeppe/Facebook

© Alison Ayanna Nahil Hoeppe/Facebook

Notícias Ao Minuto
08/09/2025 13:45 ‧ há 2 horas por Notícias Ao Minuto

Mundo

França

Diversos jovens do bairro de Saint-Jean, em Oise, França, escalaram um edifício em chamas para salvar uma moradora presa na própria varanda.

 

Na tarde deste domingo, 7 de setembro, um incêndio tomou o primeiro andar de um prédio residencial, que levou a que vários jovens colocassem a própria vida em risco para ajudar quem estava dentro do edifício, em um situação em que os bombeiros ainda não tinham chegado ao local.

Alison Hoeppe, tia de um dos jovens que subiu o edifício, conta que o seu sobrinho "viu fumaça vindo do prédio e voltou para ajudar".

"Quando percebeu que o fogo estava muito forte, tocou todas campainhas para avisar todos do prédio", contou no Facebook, onde também publicou o vídeo do momento.

O jovem teria rapidamente percebido que havia uma mulher presa no prédio e, segundo a tia, "não hesitou um segundo e subiu com o companheiro para a resgatar".

"Quando viram o meu sobrinho na varanda, um grupo de jovens se reuniu para ajudar na descida", relatou Alison.

O vídeo, que pode ver na nossa galeria, mostra o jovem em questão na varanda da mulher presa pelas chamas. Do apartamento, sai, sem cessar, uma fumaça densa.

Os jovens formam uma linha, da varanda até ao chão, por onde passam cuidadosamente a mulher até ela chegar ao chão e regressar à segurança.

Na publicação, Alison diz estar "orgulhosa" da coragem do sobrinho e explica que "ele era bombeiro".

O jovem teria confessado à tia que os "seus reflexos voltaram instintivamente" quando viu a mulher em perigo.

"É preciso ter coragem para enfrentar a fumaça e as chamas. Estamos todos orgulhosos", afirmou a tia.

 

Segundo o Serviço de Bombeiros e Resgate do Departamento de Oise, citado pelo Le Parisien, "quatro pessoas foram transportadas para o hospital devido à inalação de fumaça". Alison disse que dois deles foram jovens que socorreram a mulher.

O incêndio foi, posteriormente, extinto pelos bombeiros e não há registro de mais nenhum ferido.

