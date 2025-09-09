Motorista avança contra multidão em protesto pró-Palestina na Suíça

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público da Suíça abriu uma investigação contra um homem de 56 anos que atravessou, de carro, uma multidão durante um protesto pró-Palestina em Lausanne, deixando duas pessoas levemente feridas.

De acordo com a polícia local, o suspeito, que reside na cidade, foi interceptado na noite deste domingo (7), pouco depois do episódio, e está à disposição para ser interrogado. A promotoria avalia acusá-lo por colocar vidas em risco, crime previsto no Código Penal suíço com pena de até cinco anos de prisão ou multa financeira.

O incidente ocorreu na ponte Chauderon, no centro da cidade, onde entre 1.500 e 2.000 manifestantes bloquearam o trânsito sentando-se na via. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o motorista ultrapassando veículos parados -entre eles dois ônibus de transporte público- e, em seguida, avançando com seu carro esportivo em meio aos participantes, que correm para não ser atingidos.

A polícia afirmou em comunicado que o homem desrespeitou ordens de parada antes de cruzar a ponte. O carro foi danificado pela reação da multidão, que tentou impedi-lo de seguir adiante conforme avançava. Os dois feridos não precisaram de atendimento médico, e o protesto transcorreu de forma pacífica mesmo depois do ocorrido.

As autoridades ressaltaram que a tipificação das acusações ainda pode mudar conforme avancem as investigações. Até esta segunda, nenhuma acusação formal havia sido protocolada.