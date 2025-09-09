Terremoto de magnitude 5,2 é sentido na Grécia

© Getty Images

09/09/2025 05:50 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Um terremoto de magnitude 5,2 na escala de Ritcher foi sentido em Atenas, na Grécia, durante a madrugada de terça-feira (9).

De acordo com a agência de notícias Reuters, que cita o Instituto de Geodinâmica de Atenas, o epicentro do terremoto ocorreu ao largo da Ilha Evia, que fica a cerca de 50 quilômetros a nordeste de Atenas.

Até ao momento, não há registo de danos, mortes ou feridos.

Uma fonte do Corpo de Bombeiros disse à agência de notícias que não houve pedidos de assistência até agora: "Os nossos meios estão verificando possíveis danos".

A prefeitura de Marathonas - uma cidade próxima de Atenas - referiu que o abalo "foi muito intenso".

