Notícias ao Minuto
Procurar

Terremoto de magnitude 5,2 é sentido na Grécia

O abalo sísmico foi sentido durante a madrugada de terça-feira, em Atenas, na Grécia. O epicentro ocorreu ao largo da ilha Evia e, até ao momento, não há registo de danos ou feridos

Terremoto de magnitude 5,2 é sentido na Grécia

© Getty Images

Notícias ao Minuto
09/09/2025 05:50 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Grécia

Um terremoto de magnitude 5,2 na escala de Ritcher foi sentido em Atenas, na Grécia, durante a madrugada de terça-feira (9).

 

De acordo com a agência de notícias Reuters, que cita o Instituto de Geodinâmica de Atenas, o epicentro do terremoto ocorreu ao largo da Ilha Evia, que fica a cerca de 50 quilômetros a nordeste de Atenas.

Até ao momento, não há registo de danos, mortes ou feridos.

Uma fonte do Corpo de Bombeiros disse à agência de notícias que não houve pedidos de assistência até agora: "Os nossos meios estão verificando possíveis danos".

A prefeitura de Marathonas - uma cidade próxima de Atenas - referiu que o abalo "foi muito intenso".

 

Espanha anuncia plano para 'deter genocídio em Gaza', e Israel rebate

Espanha anuncia plano para 'deter genocídio em Gaza', e Israel rebate

Israel veta entrada de vice-primeira-ministra do país europeu, Yolanda Díaz, e da ministra da Juventude e Infância, Sira Rego, de origem palestina

Folhapress | 14:45 - 08/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você